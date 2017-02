Cr. Martín Burutarán, edil del Partido Nacional

El Cr. Martín Burutarán, Edil del Partido Nacional y dirigente de dicha colectividad política, dialogó con EL PUEBLO respecto a varios hechos políticos y casos polémicos, adoptados recientemente por el gobierno nacional en el campo económico. Sobre los mismos, manifestaba lo siguiente.

-¿Cómo afecta al ciudadano y a la empresa el “ajuste fiscal”, que desde el gobierno se sostiene que no es tal?

Desde el punto de vista económico, estos ajustes lo que traen son recesiones. Cuando un gobierno aumenta los

impuestos, lo que hace es aumentar la carga tributaria a las empresas y a las personas, habiéndolo hecho en todos los aspectos impositivos; lo hizo desde el impuesto a la renta, no bajando los puntos de IVA que habían prometido bajar, entre otros; entonces, se está sacando recaudación desde todos los ámbitos de los que se puede sacar, tanto a las empresas como a las personas, y eso es lo que genera la recesión como lo mencionamos.

Al empresario le cuesta más caro producir, por lo tanto tiene que aumentar los precios para aumentar su margen y poder mantener su estructura; ese aumento de precio a su vez hace que al consumidor le cueste más caro llegar a la góndola, y aparte a ese consumidor se le saca una parte más de su ingreso, de su sueldo. Normalmente lo que deberían hacer los gobiernos son políticas anticíclicas, que son aquellas que, cuando hay bonanza, ahorro, se guarda para cuando la cosa venga fea; y con esos ahorros que generé, impulso la economía desde la inyección de dinero y desde el gasto; o sea, en vez de aumentar los impuestos, aumento el gasto, y con eso genero un mayor consumo y el multiplicador del gasto hace que ese PBI (Producto Bruto Interno), sea mayor.

Acá el gobierno nunca tuvo una política anticíclica de ahorro, siendo que cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, lo hizo con un país en crecimiento; teniendo sí, desde que asumió, como único objetivo, el gastar hasta lo que no tenía y repito, estando en bonanza, teniendo inclusive períodos con déficit fiscal. Eso trajo aparejado que cuando esa etapa de bonanza terminó, no había ahorro, y por lo tanto de dónde sacar para levantar esta recesión; eso es lo que pasa hoy, donde no hay un peso para mantener el nivel de gasto que ha venido existiendo, y por eso el gobierno recurre al bolsillo de la gente y de los empresarios, siendo la clase media, el motor del país, la que más lo sufre.

-¿Por lo tanto no se ha sabido administrar y ahora se precisan más recursos?

Se ha actuado al revés de cómo se debería de haber actuado: cuando hay bonanza, se ahorra y se gasta cuando hay recesión; acá se gastó cuando hubo bonanza, y ahora que tenemos recesión y no hay para gastar, se cobran más impuestos, lo que no constituye un impulso de la economía.

El único impulso de la economía que para nosotros se puede deslumbrar en este último tiempo, fue el incentivo a la construcción de viviendas sociales, donde para algunos proyectos iba a haber, incluso, la utilización de algunas estructuras construidas que están paradas y se están destruyendo, lo cual está bien. Ese incentivo de la construcción, hace que haya mayor mano de obra, en una época en la que el desempleo está en una cifra bastante alta, moviendo a la economía en un rubro muy importante para el país. Dos de las más grandes empresas del país, Fanapel y Molino Dolores, se suman al importante número de empresas que optaron por cerrar sus puertas, sin vislumbrarse una solución factible, ¿cuáles son las causas que precipitan a tales medidas?

El tema es que se sostiene por parte del gobierno que se viene creciendo, y está bien, sucede que se debería haber crecido más. Con la época de bonanza que tuvimos, como lo mencioné, el crecimiento podría haber sido mejor y más sostenible en el tiempo; pero no se tuvo en cuenta lo que está en la tapa del libro de economía, donde se dice que se tiene que invertir en educación, en capital y en tecnología. Capital, son inversiones en infraestructura, sea privada o pública; en Uruguay aproximadamente el 80% de la inversión es privada y el restante 20% es pública, por lo que el sector privado es importante para la economía uruguaya, sector dentro del cual empresas como las que mencionó, hoy se están yendo.

Queda claro que lo que ha faltado ha sido la inversión pública, por ejemplo en buenas carreteras, para el mejor traslado de las materias primas y no tener que soportar el pésimo estado de muchas de estas; también, el haberse decidido a desarrollar el transporte por vía férrea, que en cualquier parte del mundo es el transporte más económico y acá no lo usamos, entre otras tantas cosas.

Con esa inversión qué logramos; bueno, en infraestructura, bajar costos, ya que por ejemplo, los costos de traslado son altísimos, costando lo mismo, hace unos años atrás, trasladar un contenedor de Salto al Puerto de Montevideo, que desde allí a Europa; y situaciones así nos convierte en anticompetitivos; en cambio, invirtiendo en infraestructura; en tecnología; generando formas de ahorrar costos o produciendo más; invirtiendo en educación, formando a personas que puedan aprovechar esa tecnología, manejar las nuevas máquinas, y que tengan inteligencia para desarrollar nuevos sistemas empresariales, llegando al objetivo que es que el crecimiento sea sostenible, todo lo contrario a lo sucedido en nuestro país, donde la inversión fuerte vino del sector privado.

-¿Qué provoca esa falta de competitividad?

Cuando además de pagar el combustible más caro de América Latina; tenemos las tarifas eléctricas y de agua más caras también, sumado a lo que comenté del traslado de la producción, a la empresa no le dan los números, no les cierra la ecuación comparativamente, y se van. Entonces, acá lo que hay que generar son inversiones que queden para el país, creando mayor ocupación de la mano de obra, aumentando la producción, aumentando la eficiencia y transformándonos en competitivos. Sin embargo en Uruguay no se hizo nada al respecto, y por eso las empresas deciden cerrar e irse.

-Pero el presidente Tabaré Vázquez invita a los inversionistas extranjeros a que vengan y se afinquen en Uruguay…

Las empresas que pueden venir son las que se pueden instalar en la Zona Franca, teniendo beneficios abismales y por eso se quedan, de lo contrario se irían; quiénes son los que se quedan, los productores agropecuarios, motor y matriz de nuestro país, al cual todo gobierno debería siempre apuntar para apoyar.

-Me dio pie para preguntarle su opinión respecto a la actitud que tuvo el Presidente en recorrer Europa promocionando las bondades de invertir en Uruguay, sin llevar a ningún representante del sector agropecuario.

Es una barbaridad por donde se lo mire; porque no llevar a dicha gira a nadie idóneo en el vender nuestras materias primas, o a nadie del sector privado interesado en exponer las bondades de nuestro país, nos hace llegar a la conclusión de que fue un viaje de paseo, con la intención de hacer lobby en la búsqueda de inversiones y nada más. Lamentablemente no es la primera vez que sucede algo así; no olvidemos que en un viaje anterior no se le permitió al Intendente de Artigas, Pablo Caram, viajar y promocionar la exportación de las piedras semi preciosas Ágatas y Amatistas, bajándolo de la comitiva al Intendente y yendo en su lugar un dirigente del PIT CNT, preguntándome, ¿si lo que se quiere es buscar inversiones, tiene más importancia un dirigente sindical que el producto que se debería promover?

Entrevista de Adrián Báez