En este día la Asociación Civil Ambientalista de Salto quiere hacer una reflexión conjunta y señalar que todos somos conscientes que existe una problemática ambiental muy preocupante a nivel mundial, que abarca desde el cambio climático, pasando por la contaminación del agua, el agravamiento en el uso del suelo en la producción agraria, el uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos, la desertificación, la tala excesiva, el uso inadecuado de los suelos con producciones forestales que empobrecen y desertifican, la caza intensiva, la pesca excesiva, el extractivismo en todas sus formas y sobre todo el uso abusivo de combustible fósil – así reflexiona la Maestra Educadora Ambiental Adriana Carabajal Conti.

Todo ello provoca en conjunto el calentamiento global, con graves consecuencias de riesgos y desastres naturales como lo son los tornados, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, etcétera.

En ésta reflexión conjunta nuestra organización ambientalista se propone hacer llegar nuestras inquietudes a todos los precandidatos de los diferentes partidos políticos que en el presente año son los posibles elegibles por el pueblo, queremos hacerles llegar nuestras interrogantes de preocupación a nivel nacional y local.

Si nos referimos a nivel nacional planteamos nuestra preocupación por la instalación de la tercera planta de celulosa (UPM2), con el consabido problema ambiental que agravaría la situación ya decadente del estado del agua de nuestro Río Negro.

Nos preocupa la pérdida del Uruguay Natural, la pérdida de espacios turísticos y la pérdida de soberanía, nos preocupa los costos económicos para el país que ponen en riesgo el futuro de las generaciones venideras.

Por otro lado debemos reflexionar también sobre la Ley de Riego ya promulgada y puesta en práctica.

Dicha ley: ¿Es considerada útil o es factible hacerle cambios sustantivos o derogarla? No queremos que el problema del agua se agrave más con embalses que harán improductivas algunas tierras y además aumentará el costo del agua que estará en manos de unos pocos, convirtiéndola en un bien mercantilizable.

También nos preocupa la afectación de ríos y las costas oceánicas con la proliferación de cianobacterias y la alta contaminación con plásticos que afectan el desarrollo turístico.

Con respecto a la salud nos preocupa la contaminación de los alimentos promovida por el poderío económico de corporaciones trasnacionales que priorizan la producción por encima del bienestar común.

Hay que cambiar el modelo productivo y transitar hacia una producción agroecológica sustentable y sostenible que promueva la salud de la población.

En ésta reflexión conjunta a nivel local a nivel de nuestro departamento de Salto: ¿Es posible terminar con el vertedero a cielo abierto y las graves consecuencias en la afectación del suelo, el agua, el aire y la salud de todos los salteños?

¿Es posible una reconversión de los espacios verdes recreativos que eran orgullo de los salteños y que hoy están abandonados como lo son los parques Solari, Harriague, José Luis y del Lago?

¿Será posible contar con saneamiento en Termas del Daymán nuestro principal atractivo turístico?

¿Cómo revertir la erosión en la costa del Río Uruguay frente a nuestra ciudad?

¿Será posible considerar una forestación masiva en la costa salteña con especies nativas, ya que las mismas revisten gran importancia para la retención del suelo y la mitigación de la erosión provocada por las inundaciones?

Queremos en éstas reflexiones en conjunto, alzar nuestra voz junto a todas las voces de los ciudadanos que vemos con inquietud como nuestro departamento y nuestro país, están siendo víctimas de la inacción de los gobiernos de turno y de los políticos de turno que no dan ni han dado respuesta a la grave problemática ambiental en que vivimos.

Por tal motivo queremos saber: ¿Qué política ambiental concreta tiene su partido a nivel departamental y nacional? ¿Cuál es su plan de gobierno con respecto a la protección del Medio ambiente?

No queremos promesas, queremos acciones concretas, no más ineptitud, queremos capacidad de gestión ambiental.

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan múltiples actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras.

Es, además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y a hacer reportajes críticos acerca del ambiente, así como documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, mesas redondas, conferencias, solo por nombrar algunos.

En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y, algunas veces, establece estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y la planificación económica.

Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues esta garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.