A partir de la reciente investigación de Ágora en Salto les presentamos los datos de acceso diario a Internet en el departamento de Salto

Lic. Claudia Fagúndez

Hoy por hoy, es de público conocimiento que las redes han marcado un profundo cambio a nivel mundial en lo que al refiere a la comunicación e información de los individuos.

Un portal de estadística europeo señala que la red social que lidera a nivel mundial es Facebook con 1.968 millones de usuarios mensuales, seguida por WhatsApp con 1.200 millones y en tercer lugar YouTube con 1.000 millones. Obteniendo estos datos como resultado de cuentas activas existentes a nivel mundial.

Uruguay no es ajeno a esta tendencia y nos demuestra precisamente que en el litoral uruguayo más de un 43% de personas mayores de 14 años son usuarios de la red social pionera en el mundo, según la encuesta desarrollada por Ágora en el 2017.

https://www.agora.com.uy/comunicacion/en-el-litoral-enred-ados/

El acceso a internet en el litoral, según nuestra reciente encuesta (dic. 2017), arrojo que un 74 % de la población tiene o accede a internet a diario en el departamento de Salto. Esta cifra, impactante, nos ilustra que casi 3 de cada 4 personas al menos una vez al día realizan alguna forma de conexión a internet. Lo cual implica que el acceso se da, ya sea para informarse, utilizar una red social o cualquier otra opción, traspasando las barreras de edades.

Si bien es cierto, que mayormente la población que accede es la relativamente joven, diversas políticas sociales como el “Plan Ibirapita”, ha permitido llegar a otras edades y estratos sociales, que hasta el momento no tenían acceso.

Si bien las políticas llevadas a cabo han tenido una diversificación y aumentado las posibilidades para que aquellos estratos con menores ingresos estén contemplados dentro de este avance, nuestra encuesta establece que entre quienes poseen ingresos bajos solamente acceden a internet un 11.8%, mientras aquellos de ingresos medios, lo tienen en un 74,5 % y en un 100% los de ingresos altos.

Como ya hemos presentado en otras oportunidades, el acceso se da a partir de diversas tecnologías que los usuarios utilizan de manera indistinta:

https://www.agora.com.uy/comunicacion/en-el-litoral-tecno-logias-de-bolsillo/

Pero más allá de la descripción a partir de los datos, necesariamente nos cuestionamos si el uso que se realiza por ciertos individuos es el adecuado. Pero es un terreno muy amplio de establecer, ya que encontraríamos los llamados “delitos informáticos”, con una amplia gama de características de acuerdo a la infracción desarrollada. Sobre esto próximamente desarrollaremos más investigaciones. Los que nos preocupa como un tema a investigar es si el uso excesivo o “descontrolado”, nos puede llevar a perder las relaciones interpersonales en todos los ámbitos de nuestra vida.

Precisando cual es el tiempo que dedicamos a estar frente a una red social y como articulan en nuestras vidas. Observando principalmente a nuestros jóvenes, se podría decir que las redes sociales son parte de su vida cotidiana, la forma de comunicación y la manera de obtener información en la actualidad. Nacieron inmersos en esta nueva forma de comunicación, por lo que lo hace familiar y no apegarse a viejas costumbres de intercomunicación cara a cara.

La comunicación a través de las redes sociales, ha permitido trasmitir con seguridad nuestros pensamientos ideológicos en cuanto a todos los aspectos, volcarlos sin temor a represalias, haciendo visible nuestra forma de pensar, muchas veces puesta con agresividad y excesos, los cuales no se miden, sino que se manifiestan libremente. Ah dejado librado al azar la libre interpretación de lo que decimos, que muchas veces no es lo que pensamos. Ah logrado que no siempre lo que expresamos es lo que verdaderamente sentimos, ya que lo podemos transformar, entre otros aspectos. Pero sin lugar a dudas no ha podido lograr, lo que genera una relación personal, la que implica entre otras cosas manejar con firmeza los vínculos afectivos y emocionales, la expresión corporal y la mirada que con simples gestos indican la “verdad” de las cosas.

Es una tendencia que llego para quedarse y continuar expandiéndose mundialmente. Las redes han logrado y permitido acortar distancia, vivir al instante lo que está sucediendo, lo cual es su lado positivo, pero siempre detrás de ello existe una connotación con la pérdida de algo…

Nuestras, relaciones personales, las clásicas cara a cara… ¿tienden a desaparecer en el futuro?

Resumen técnico de la encuesta: Esta es una encuesta realizada en el departamento de Salto. La misma se elaboró a partir de una muestra de 311 entrevistas telefónicas a ciudadanos habitantes de la capital departamental a partir de los 16 años de edad. Se utilizó un formulario de preguntas cerradas y de múltiple opción. La recolección de la información se realizó entre el 15 y el 28 de diciembre de 2017; Es previsible un margen de error de (+) o (-) 5% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95%, aunque en los sub grupos estudiados dicho margen es mayor. Para ver la metodología completa de nuestras encuestas visite: https://www.agora.com.uy/metodologia/