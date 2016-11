Atento a informaciones de pública notoriedad respecto de la situación de los discapacitados internados en la ALDEA DE LA BONDAD que revelan sólo parcialmente los hechos, y a que los mismos tienen que ver con los derechos humanos, la calidad de vida, la dignidad y el destino de seres humanos que no pueden expresarse válidamente por sí mismos, quiero, como madre de un discapacitado internado en la Aldea de la Bondad desde hace 20 años, expresar a la opinión pública lo siguiente:

1º.) Es cierto que la Fundación Imcos- Aldea de la Bondad debió plantear la rescisión de los convenios con el INAU. Pero acerca de lo que no se informa adecuadamente, es sobre LAS CAUSAS que motivaron que se llegara a ese planteo. Asimismo, se recogen por algunos sectores, versiones de presunta «mala administración» o «problemas de gestión» que se le atribuyen a la Aldea de la Bondad, afectando injustamente a la Institución.

2º.) La Fundación debió llegar a tan dolorosa decisión en mérito a la insuficiencia de recursos económicos adecuados para atender dignamente a los internos, luego de haber buscado por todos los medios posibles a su alcance, y durante muchos años de gestiones ante las autoridades competentes, los medios para revertir dicha situación. Asimismo se vió afectada en múltiples oportunidades porque los recursos asignados, además de insuficientes, no eran abonados en tiempo por parte de las autoridades que debían hacerlo, lo cual generó desfasajes financieros y situaciones de precariedad económica. La atención en forma PERMANENTE de una persona con discapacidad insume muchos recursos, tanto humanos como materiales, y los ingresos financieros no pueden verse postergados en el tiempo, ya que las necesidades de los internos se generan diariamente y no admiten dilaciones en su cumplimiento, lo que puede provocar incluso consecuencias sanitarias desfavorables para los mismos.

Las afirmaciones antes realizadas fueron comprobadas judicialmente y acreditadas mediante los informes del Interventor que actuó como auxiliar de la Justicia, haciéndose cargo de la Aldea de la Bondad por el período asignado por el Juez competente. Dicho equipo Interventor constató y así lo informó al Juez actuante, que los recursos financieros con los cuales el Estado pretendía que la Aldea de la Bondad afrontara las necesidades especiales ya mencionadas, no eran suficientes para brindar una atención adecuadamente integral a los internos. Ello consta debidamente en el expediente radicado en el Juzgado Civil competente del Departamento de Salto.

Asimismo también surgió probado en dichas actuaciones judiciales, que no existió ni mala gestión ni ninguna otra circunstancia que implicara algún tipo de responsabilidad por parte de quienes han tenido y tienen a su cargo la Dirección de la Fundación.

3º.) En otro orden, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a muchas personas que trabajan o han trabajado en la Aldea de la Bondad, y muy especialmente a la Fundadora Nelsa Sosa Karlen; a todos los que con ella han colaborado durante muchos años; al Consejo de Administración; a Norma Rearte y a Herman Perdomo; por su muy generosa y sacrificada entrega en una misión tan sublime pero a la vez tan incomprendida!

Ellos han padecido grandes injusticias e incomprensiones en ocasión de su labor en el cuidado de los internos. Sin embargo, a pesar de todo, han dado lo mejor de sí y aún más: han entregado su vida y su salud en la lucha por tratar de superar los grandes obstáculos y problemas que jalonaron su labor durante muchos años. Una entrega y una labor que seguirían realizando en la Aldea de la Bondad, si se dieran las condiciones necesarias para atender dignamente a los internos.

Pero lamentablemente esas condiciones, que han sido planteadas infinidad de veces durante muchos años ante organismos públicos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, no dependen de los integrantes de la Fundación, sino de dichos organismos del Estado, y, en general, de la actitud de las personas encargadas de velar por los derechos humanos de los discapacitados, lo cual es lo mismo que velar por los Derechos Humanos en general, ya que ninguna persona está libre de verse afectada por una discapacidad. Y en caso de que así sucediera, seguramente querría verse atendida dignamente sin medir el costo económico que ello pudiera significar.

En mérito a todo lo expuesto, es que considero necesario difundir adecuadamente la información acerca de la situación relacionada al comienzo de esta carta, de manera además de posibilitar que todos aquellos que quieran realizar acciones a favor de las personas afectadas, puedan hacerlo con conocimiento de causa, y en definitiva, a efectos de que, entre todos, se encuentren soluciones a favor de aquellos que, debido a que padecen de discapacidades severas, no pueden valerse por sí mismos. Ellos, en su condición de personas humanas iguales en dignidad a cada uno de nosotros, necesitan sin embargo un mayor grado de compromiso y esfuerzo para ser atendidos adecuadamente. Los esfuerzos que juntos podamos hacer por su bienestar, serán un testimonio del tipo de sociedad en que queremos vivir hoy y forjar hacia el futuro.

Muchas gracias a todos quienes hagan lo posible por lograr soluciones dignas, y a este medio de prensa que permite la difusión adecuada de situaciones que lo ameritan.

Dra. María Auxiliadora Cosse