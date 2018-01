Dos nuevos pasantes y estudiantes de educación física de Brasil estarán presentes durante estos días en la ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) de Salto, se trata de Bárbara Cháves y Gladson.

Los jóvenes, que vienen de un contexto diferente, como lo es la ACJ en Brasil, volcarán a través de las diferentes actividades que realicen en Salto, toda su experiencia y los valores que engloban a la ACJ.

“Nos sentimos como en casa, no notamos la falta de nuestro país porque todos nos tratan muy bien y todos son muy receptivos y cariñosos con nosotros”, dijeron los jóvenes.

La experiencia es altamente gratificante para ellos, a tal punto que más allá de estar realizando una pasantía por poco tiempo, porque se van el 7 de febrero, tienen ganas de volver a Uruguay.

“Yo no conocía Uruguay, pero encontré un país que tiene muchas cosas parecidas, donde las personas son muy abiertas para hablar y me gusta mucho estar acá”, agregó el joven.

Sobre el trabajo en la Colonia de Verano, dijeron que su tarea se centra en realizar diferentes actividades recreativas, deportivas y juegos con los niños y adolescentes así como transmitir los valores propios de la ACJ, esperanza, paz, amor y fe.

Entre la ACJ de Brasil y la de Uruguay, señalaron que no hay muchas diferencias en cuanto a los valores que llevan adelante como una asociación cristiana, pero particularmente, en Brasil, hablan mucho de la situación de las personas y sobre que se puede hacer al respecto, sobre tener una actitud siempre buena para salir adelante y siempre juntos, algo que es fundamental para mejorar. “Dentro de la ACJ, somos uno, somos la ACJ”, remarcaron los jóvenes, que buscan extender valores como el sentimiento de amor y colaboración para con las demás personas.

Además, dentro de los objetivos que tienen, está la idea de realizar en Salto una fiesta típica de Brasil, para difundir sus tradiciones con los niños y sus familias.