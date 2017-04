Durante Semana de Turismo se desarrollará una intensa agenda de actividades culturales en Salto, donde ya se adelanta una ocupación casi total en los centros termales tanto en establecimientos públicos como privados.

Homenaje a La Cumparsita en Teatro Larrañaga

Una de las propuestas destacadas para la semana es el homenaje a La Cumparsita que llevará adelante del Grupo Teatral Sin Tapujos, en el Teatro Larrañaga de nuestra ciudad. Oscar Bibbó, actor y director del grupo, anunció que “será un sentido homenaje al cumplirse 100 años de su estreno en el café La Giralda de Montevideo, un 19 de abril. Con el apoyo de la Intendencia de Salto, a través de la dirección de Cultura, vamos a brindar dos funciones: el miércoles 19 y el viernes 21 de abril, a las 20.30 horas”.

El público que concurra se va a encontrar con once grandes paneles en el hall del teatro, con un título diferente cada uno. Allí, los asistentes podrán “grafitear fragmentos del tango y frases que se les ocurran, como pensamientos dejados al pasar previo a su ingreso al teatro”. Los paneles llevarán los siguientes títulos: ¿Qué es el tango?, Lugares entrañabales, Diversión, festejos y pasatiempos, Vicios, El hombre, la mujer y sus sentimientos, Los afectos más profundos, El paso del tiempo, El dolor y la pena, Pensamientos compartidos, El eterno viajero y finalmente el Humor tanguero.

“En cuanto al espectáculo, se trata de una reseña histórica del tango y de los cafés de la época, como La Giralda, acompañada con canciones interpretadas por Mirta Pires, parejas de baile formadas por Marcela Cavallo y Néstor Severo, Angelina Díaz y Gary Etchegaray, los diálogos en las voces de Natalia y Oscar, más los versos en lunfardo y la especial actuación del bandoneonista César Borghetti”, detalló Bibbó. Finalmente, “La Cumparsita será cantada y bailada por los integrantes de Sin Tapujos y luego se solicitará al público que salga a la calle, interrumpiendo el tránsito e invitando a grupos de danzas y teatro a manifestarse con la interpretación de La Cumparsita y otros tangos, redondeando así una fiesta de homenaje a nuestro himno cultural y popular”.

La directora de Turismo, María Noel Rodríguez, dijo que “este tipo de actividades en la ciudad son el complemento a las actividades recreativas que se realizarán en los centros termales, buscando incorporar el patrimonio y la oferta cultural al turismo, con el objetivo de que el desarrollo que se da a través del turismo llegue a todos y todas. El Ministerio de Turismo ha definido que este sea el año del centenario de La Cumparsita y por eso se están haciendo actividades de homenaje en los 19 departamentos”. Agregó que incorporar el patrimonio a la oferta turística “es marcar el desarrollo”, no solamente con estas propuestas “sino que también buscamos que la actividad turística, que es central en el departamento, nos permita disfrutar de los espacios públicos los 365 días del año. Estamos trabajando en un proceso para la recuperación y revalorización del patrimonio de Salto por parte de nosotros mismos, para luego poder ponerlo a disposición de quienes nos visitan”.

Tour turístico y

visitas guiadas

El director de Cultura, Jorge De Souza, dijo en la conferencia de prensa que “se continúa con el trabajo de mejoramiento de los espacios culturales, como las salas de museos, y que habrá actividades en el Palacio Córdoba y en el Museo del Hombre y la Tecnología. Además, en el Cementerio Central se retomarán las visitas guiadas, que permitirán profundizar en el conocimiento de ese rico patrimonio que tenemos en Salto”.

A estas actividades se suma un tour turístico que va a recorrer lugares de la ciudad a través de un trabajo coordinado con la Unidad Ómnibus, con unidades recuperadas. El centro termal Daymán será el punto de partida y se recorrerán diversos lugares, como el Altar del Papa o la Catedral.

El secretario general de la Intendencia, Fabián Bochia, a modo de resumen, destacó el trabajo coordinado entre varias áreas de la Intendencia, como Turismo, Cultura y Salud e Higiene. “Invitamos a participar de estas actividades que generan cultura y turismo porque no solo termas tenemos en Salto. Tenemos muchas propuestas y apostamos a ello. Tenemos actividades recreativas, visitas guiadas, deporte, circuitos. Hay mucho para ofrecer y para revalorizar nuestro patrimonio”.