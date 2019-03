En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down este jueves la Asociación Down de Salto programó un evento especial en el centro de nuestra ciudad, donde los jóvenes con síndrome de Down se sumarán a las actividades comerciales en diferentes empresas de la zona céntrica de nuestra ciudad.

Se trata de una propuesta cuya finalidad es sensibilizar a la población sobre la necesidad de llevar adelante una real inclusión y la apertura a nuevas fuentes laborales para las personas con capacidades diferentes.

A su vez se van a difundir vídeos y se documentará el desempeño de los jóvenes en los diferentes negocios donde estarán atendiendo junto a los funcionarios de cada empresa.

Los chicos estarán presentes en siete comercios de Salto en el horario de 15.00 a 18.00 horas y desempeñarán diferentes roles.

Los integrantes de la Asociación Down de Salto expresaron que cuando presentaron la propuesta a los comercios hubo muy buena receptividad por parte de los propietarios y de alguna forma augura el éxito que se espera el día de hoy.