Laila Gioana Díaz es una actriz – nacida en Colombia radicada en Ecuador desde hace más de veinte años -, se encuentra en Salto desde hace algunos días y presentará en Casa Quiroga este viernes un monólogo poético “Cómo se hace una novela” dedicado a escritor Miguel de Unamuno el que también presentó en la Feria del Libro en San José.

“Es un texto que ha sido abreviado debido a la extensión, empero se expresa tal cual lo escribió Miguel de Unamuno a excepción de una última parte donde vinculo mis propias palabras… el texto fue escogido precisamente porque me identifiqué mucho con él y lo hice parte de mi vida en el sentir de que cada uno tiene que buscar su propio sueño y hacer lo que quiere, no hacer lo que los demás desean o estar donde la sociedad nos lleva” – reflexionó la actriz ecuatocolombiana.

Unamuno a partir de una novela que está escribiendo de una forma muy diferente a la que en ese tiempo se escribía.

En esa novela pasa a contar parte de su vida.

-¿Con qué se va a encontrar la gente en ese monólogo?

-“Con unas escenas poéticas… es un poema muy literario que está dirigido a las personas que gustan de la Literatura, a jóvenes interesados en incursionar en la misma.

El trabajo es diferente en el sentido en que no es convencional. No es exactamente para presentar en un escenario. Se juega más con el sentir de la gente.

Es un trabajo que no es muy convencional. Se van a encontrar con muchos significados a través de cosas que yo hago.

Cada uno puede darle su propio significado según su propio punto de vista… de lo que está bien.

Entonces juego un tanto con dejarle a la imaginación de la gente, a la libre interpretación.

¿Por qué Unamuno?

-“Unamuno llegó a mi vida en los años ochenta.. su forma de escritura me atrapó porque difiere de la convencional. Confieso que no soy buena lectora. Me encontré con el libro muy pequeñito de este autor y unos ensayos de él.

Luego de apartarme por un tiempo del teatro, decidí volver y empecé a buscar textos para ver lo que iba a hacer y encontré a Miguel de Unamuno y me vino a la memoria todo lo que conocía de él.

A pesar de que él tiene textos para teatro y obras un poco más digeribles. Cómo se hace una novela no tiene nada que ver con el teatro, pero lo escogí porque me gustan los desafíos.

Siento que el teatro es un mundo imaginario en el cual podemos hacer lo que queramos”.

PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA EN UNAMUNO

El pensamiento “existencial” cobra en Unamuno acentos muy personales, dentro de su generación, a la vez que lo sitúa en la primera línea de la filosofía española contemporánea. Pero advirtamos, ante todo, que Unamuno no es un pensador sistemático: sus reflexiones -con sus vaivenes y contradicciones- se esparcen en ensayos, poemas, novelas o dramas. Tal dispersión corresponde, sin duda, a su orientación filosófica: su pensamiento está en la línea de un vitalismo influido sobre todo por Kierkegaard; es un “pensamiento vivo”, frente a lo que él llamó la “ideocracia” racionalista. Refirámonos a sus grandes ensayos.

El libro Del sentimiento trágico de la vida contiene algunas de las formulaciones más intensas de tal pensamiento. Arranca -significativamente- de la realidad del “hombre de carne y hueso” y de sus anhelos. Ante todo, las ansias contradictorias de serse y de serlo todo: es decir, entre escoger en una sola dirección la propia personalidad y ahondar en ella o volcarse hacia todas las posibilidades, hacia Todo (o el Todo).