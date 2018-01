Débora de Barros actual presidente de Rotaract Club Salto hace una evaluación de su gestión. “El año rotario comienza cada 1ro. de julio de cada año. Mi presidencia comenzó en julio del 2017 y finaliza en junio de este año

El período comenzó muy bien, como hace varios años venimos llevando a cabo la campaña abrigando corazones, que consta de donación de ropa de abrigo y alimentos no perecederos.

Tuvimos una muy buena respuesta de la población y se destinó en su totalidad las donaciones.

Anterior a eso recibimos donaciones de otras partes del país debido a las inundaciones.

Luego llevamos a cabo varias actividades de servicio a la comunidad, puedo destacar la donación de manteles de nylon para el merendero Mulambé, con el cual ya hemos trabajado en varias ocasiones y siempre dispuestos a ayudar dentro de las posibilidades.

También hicimos otra campaña de donación de sangre Donar está D+. Realizamos actividades de Finanzas que luego se destina a actividades de servicio. Hemos hecho donaciones de juguetes a los niños que están en la cárcel” – reveló.

El club en general no ha estado tan activo debido a que muchos están enfocados en sus estudios pero siempre tratando de dar lo mejor para que cada actividad se cumpla.

Lo más importante es saber que siempre se cuenta con el apoyo de todos los que integran el club. “Como presidente del club me siento muy bien, la verdad que es un hermoso desafío, siempre se cuenta con el apoyo de la directiva: vicepresidente, secretaria, tesorera y hace algunos meses el próximo presidente.

Puedo agregar que desde mi elección fue un poco raro saber que sería la presidente, da un poquito de miedo pero el club hace que sea un poco más fácil encarar el cargo.

Para lo que viene en esta segunda parte del período hay varias actividades que quedaron pendientes del año anterior, por ejemplo una de ellas es Acción Rotaract, se trata de salir a la calle a pintar frases motivadoras, se hicieron todas las gestiones correspondientes. También a nivel distrital nos postularemos en febrero a la Organización de un evento que se llama PETS, el cual es un seminario de capacitaciones para Autoridades electas.

El evento se realizará a fines de marzo.

También tendremos en marzo la semana Mundial de Rotaract, la cual este año es muy especial ya que se cumplen 50 años de Rotaract”.

Actividades en la semana Mundial de Rotaract

En dicha semana se realizan diferentes actividades, una de ellas es alguna actividad de servicio a la comunidad, también se iza la bandera en plaza Artigas.

“Las personas que están hoy en el club son personas trabajadoras, que le dedican parte de su tiempo a las actividades, siempre hay alguno dispuesto a ayudar si es necesario

Rotaract te da muchas herramientas para crecer personal y profesionalmente. En lo personal me ha ayudado mucho el grupo humano desde que estoy en la institución. No soy de Salto, soy de Tomás Gomensoro (Artigas) y conocer la institución me ayudó a adaptarme a la ciudad y también a dejar de ser tan tímida”, cerró la joven.

ROTARY CLUB INTERNATIONAL

Rotary International es una organización internacional y servicio cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo.

Rotary está integrado por clubes rotarios, organizados en más de 200 países y regiones geográficas, que llevan a cabo proyectos para abordar los problemas del mundo actual, como por ejemplo: el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza, el hambre, la falta de agua potable y el deterioro del medio ambiente a la vez que fomentan la aplicación de elevadas normas de ética en sus respectivos campos.

Fundación Rotaria

La Fundación Rotaria es la entidad privada del mundo que otorga el mayor número de becas educativas internacionales, sufragando anualmente el intercambio de más de 1.000 becarios que cursan estudios en el extranjero y desempeñan el papel de embajadores culturales. Rotary también colabora con siete prestigiosas universidades del mundo a fin de proveer la oportunidad de obtener una maestría en estudios sobre la paz y la resolución de conflictos.

Fundada en Chicago en 1905 como la primera organización mundial de clubes dedicada al servicio voluntario, Rotary se extendió rápidamente alrededor del mundo. Hoy en día, los clubes se reúnen semanalmente para planificar proyectos de servicio, debatir temas locales y globales y disfrutar del compañerismo. Los clubes son entidades aconfesionales y apolíticas, abiertas a todas las razas, culturas y credos.