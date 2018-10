El miercoles pasado como hace 4 años se desarrollo el encuentro interclubes de Salto. Los 8 clubes de Salto: Ceibal, Don Bosco, Don Atilio, Williams, Centro, Fátima, Aldeas y La Tablada se encuentran en el estadio del club de fútbol Ceibal para encontrarse y competir en fútbol y quemada en únicas categorías y con equipos conformados mitad por niñas y mitad por niños, en fútbol 4 y 4 y en quemada 5 y 5.

Una particularidad que se viene dando hace 3 años que el Club de Niños La Tablada es el Tricampeón de fútbol y Bicampeon en quemada.

“Ser campeones no es el objetivo principal, sino encontrarse e integrase con el deporte con los niños de todos los clubes de Salto, lo particular es que dentro de la propuesta pedagogica anual del club de niños La Tablada no existe el jugar o practicar fútbol o quemada, sin embargo en estos encuentros se destacan en su actuación año a año” – expresó el Maestro Facundo Molina.