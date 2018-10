Con variadas actividades se celebraron recientemente los diez años de la instauración del programa “Aprender Siempre” que apunta a la educación no formal para personas jóvenes y adultas.

La educación es un derecho humano fundamental y un bien público para que todas las personas sin distinción alcancen el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social, favoreciendo el ejercicio pleno de su ciudadanía.

El área de educación no formal del MEC ha impulsado desde enero de 2008 el Programa Aprender Siempre (PAS) en el marco del Plan de Equidad.

El PAS es una propuesta de educación no formal que ofrece a personas jóvenes y adultas mayores de 20 años, de todo el país, cursos cortos para aprender y saber más. Es una propuesta participativa, llevada adelante por dos educadores capaces de generar en los participantes el deseo y el placer de seguir aprendiendo.