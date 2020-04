En el marco del 1º de Mayo y las dificultades que nos impone la crisis sanitaria, económica y social, la dirección Sindical de ADEOMS convoca a todos sus afiliados a participar de la gran caravana organizada por el Plenario Departamental del Pit-Cnt a partir de la hora 10, teniendo como lugar de encuentro y de partida el cruce de las avenidas Patulé y Wilson Ferreira Aldunate.

«Pongamos en marcha los vehículos y salgamos a dar una señal clara en defensa de nuestros principios, conquistas y derechos que son parte de nuestra historia como sociedad e identidad de nuestro movimiento Sindical».

SEGUIMOS DEFENDIENDO Y EXIGIENDO:

-Mayor distribución de la riqueza. -Que a esta crisis no la sigan pagando los trabajadores. -Respeto a la negociación colectiva. -No al retroceso en términos de diálogo social y la participación de los trabajadores. -Respeto a las libertades Sindicales (derecho a huelga y manifestaciones). -Defensa de las Empresas Publicas, Ute, Ose, Antel y Ancap. -Defensa de la Seguridad Social (BPS) «no a las AFAP». -Defensa al sistema cooperativo. -La Educación como derecho Universal y no como mercancías. Fortalecimiento del sistema de Salud. -Rechazo a la Ley de urgente consideración.

En tiempos de Pandemia, Urgente es la solidaridad y el compromiso con los más necesitados y vulnerables, con un Estado más presente y contemplativo a las necesidades del Pueblo, donde la prioridad sea la vida, por encima de los intereses económicos y corporativos. Los Municipales nos encontramos de cara a la discusión presupuestal del periodo 2020-2025 donde vamos a exigir y defender: – Negociación colectiva en el ámbito Municipal. -Salario. Condiciones de trabajo. -Categorización y carrera funcional. -Sistema de ingreso y estabilidad laboral. -Formación laboral. -Inversión en infraestructura, maquinaria y herramientas. -Defensa de la mano de obra Municipal y fortalecimiento de los servicios Municipales.

CONSEJO DIRECTIVO DE ADEOMS