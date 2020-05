Importantes reuniones se vienen llevando a cabo entre los representantes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), y las autoridades del gobierno departamental. En ese ámbito se analizan los temas más importantes para la administración en estos tiempos. «Lo primero que se está tratando, es el reintegro de los funcionarios y funcionarias de la Intendencia, así como el funcionamiento de los servicios, el que ya quedó claro entre las partes, que se dará de manera progresiva, y está previsto que será a partir del 3 de junio y no del 1º, como se había hablado en primera instancia», expresó el presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez. “Esos días se van a tomar para trabajar en la coordinación de todo lo hablado y para ver los detalles que puedan faltar, para que el reintegro sea en las mejores condiciones posibles y evitar algunos problemas, para dejar claras esas cosas saldrá una resolución que contendrá las medidas de prevención que se acordaron con la administración”, señaló. El presidente del gremio de los trabajadores municipales dijo sobre lo relacionado al salario, que “fuimos informados que si bien las dificultades existen, las autoridades llevaron el asunto a que están trabajando para definir el ingreso de algunas partidas que podrán ayudar a que se cumplan con todo lo relacionado a este tema”.

Gómez confirmó que “hubo una merma muy importante en los ingresos económicos de la Intendencia por la situación que se está viviendo, en referencia a lo que son los pagos de contribución inmobiliaria urbana y rural, además de los pagos de patentes, entre otros tributos, por lo cual habrá planteos que se harán a nivel del Congreso de Intendentes para buscar soluciones”. Aunque destacó que si bien, toda esta situación ocurre porque la Intendencia no es ajena a la grave situación económica y financiera por la que atraviesa el país, el gremio “acompañará un correcto comportamiento económico de la Intendencia porque ahí también se juega su salario ya que los ingresos están siendo significativamente menores a lo previsto”. “El salario de los trabajadores en los meses siguientes, dependerá de cómo administre la Intendencia sus recursos, pero tampoco es que no hay dinero para pagar los salarios y los medio aguinaldo como se estaba diciendo, por el contrario, se viene trabajando para que eso no pase, ya sea por cuestiones tributarias o por partidas que deben llegar desde el gobierno nacional, en función de las certificaciones de obras que se vayan ejecutando en los próximos días a partir del reintegro de los compañeros”. ADEOMS se mantendrá en reunión permanente con el gobierno para analizar las situaciones que vayan surgiendo, con la idea de evitar inconvenientes con respecto al salario.

El presidente del sindicato de funcionarios municipales, Juan Carlos Gómez, dejó en claro que “estamos trabajando para garantizar a los trabajadores el salario que es el sustento de sus familias. Y llegado el caso, si hay que tomar medidas, lo haremos, porque este sindicato no va a escatimar en ninguna de ellas con tal de asegurarle el sustento a los compañeros trabajadores”.