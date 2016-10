El actual presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, reseñó para EL PUEBLO, lo que se ha estado haciendo en materia de solicitud de medidas para protección y garantías en el trabajo de los funcionarios del cuerpo inspectivo.

Los funcionarios del sector realizaron ayer una medida gremial presentándose a trabajar pero sin salir a la calle.

El diálogo mantenido con Gómez fue el siguiente:

Ante la agresión física sufrida por una funcionaria del Cuerpo Inspectivo de la comuna, ¿cuál es la postura de la gremial?

ADEOMS junto con los compañeros del Cuerpo Inspectivo tomamos la resolución de exigirles a las autoridades pertinentes que se tomen las medidas necesarias para evitar esta clase de incidentes, ya que se han dado en reiteradas oportunidades en los últimos días, lo que desata una alerta hacia los trabajadores, los que no pueden quedar como hechos aislados, sino que deben tomarse medidas y conciencia, frente a un problema socio cultural, donde se está reaccionando en contra de los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones.

Entonces, en relación a eso, desde la situación anterior en la que se produjeron algunos disparos contra unos compañeros de trabajo, habíamos entendido que se debían tomar medidas de precaución y de ajuste, tanto por parte del Gobierno Departamental como del Ministerio del Interior, a quienes les solicitamos que se refuercen los operativos de fiscalización y de control, con más apoyo policial y que se destinaran más funcionarios municipales o que se contrataran más funcionarios destinados a cumplir específicamente esa tarea.

De cierta manera todavía no tuvimos muchas respuestas; también planteamos la necesidad de que se hiciera presente la Policía Republicana, porque entendíamos que se debía dar una reacción firme por parte del Ministerio del Interior, no solamente respaldando a los trabajadores, sino también dar una señal de que se está ante una situación muy compleja que debe de ser atendida.

En una palabra, ¿garantías en la realización de su labor?

A esto le sumamos el pedido de mejores condiciones de trabajo, con equipos de trabajo, de comunicación, de filmación, que los compañeros trabajen en grupo, evitando al máximo de que trabajen solos, sino que como mínimo lo hagan en pareja, también pedidos la formación de una comisión tripartita, donde hayan representantes del Gobierno Departamental y de la administración, apuntando a recuperar aquellos servicios o actividades que en su momento se realizaban y que estaban directamente vinculadas a mejorar y a concientizar a la población en materia de lo que es la seguridad vial, y que lamentablemente por falta de personal no se logró hacer, y esto demuestra las consecuencias.

¿Qué se pretende lograr con la medida asumida?

Por todo lo mencionado, entendimos necesario tomar la medida, para no seguir arriesgando la integridad física de los trabajadores; lamentablemente después de estos dos hechos que fueron tristes tanto para los funcionarios como para el Departamento pues son lamentables y nos dejan mal parados, y la medida es paralizar totalmente las tareas del Cuerpo Inspectivo, hasta tanto no se llegue a un acuerdo con el Gobierno Departamental y con el Ministerio del Interior.

¿Dialogaron con las autoridades?

Tuvimos una reunión ayer de mañana con el ejecutivo departamental, en donde los trabajadores transmitimos la postura del sindicato en conjunto con el Cuerpo Inspectivo; hoy a las 7 horas tendremos otra reunión, en la cual suponemos que el intendente o a quien designe en representación del gobierno, estarán dando respuesta a las peticiones de los trabajadores, y sin duda ahí estaremos evaluando cómo seguimos de aquí para adelante, pero obviamente, sin desconocer que acá estamos sufriendo las consecuencias, de un escenario que lamentablemente está directamente vinculado en el campo social, con lo que es la seguridad pública.

Trataremos de llegar a través de la Federación Nacional de Municipales y a través del Pit Cnt, y claramente a través de nuestro sindicato, hasta el propio Ministro del Interior, porque acá vamos a velar por la seguridad de nuestros compañeros, pero también por lo que es la seguridad de nuestro Departamento.

Como trabajadores tocaremos todas las puertas posibles para que esta clase de cosas no vuelvan a pasar, pero también para avanzar en el tema de la seguridad, implementando los planes estratégicos de trabajo, que sean necesarios, con la responsabilidad que deben demostrar las partes involucradas.

Sostiene que es un tema socio cultural, ¿cuál es entonces su pedido a la población?

Pedimos el máximo de los respetos por la tarea que realizan los trabajadores municipales, y más aquellas que están vinculadas al cómo mejoramos como sociedad, teniendo en cuenta la importancia del tránsito y de la educación vial, porque es bastante ilógico en un escenario a nivel país, donde el mundo reclama que se haga justicia, y donde todo el mundo reclama de que la ley debe de ser firme, bueno, cuando tenemos compañeros que intentan hacerla cumplir y aplicar las reglamentaciones vigentes, son duramente agredidos, o sea, se generan esas contradicciones, por algunos actores que son también parte de la sociedad en la que vivimos. Por eso solicitamos la solidaridad del pueblo salteño, para que este tipo de cosas no pasen más, pero también volver a reafirmar el pedido de responsabilidad y compromiso a las autoridades pertinentes.