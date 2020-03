Ratificando las conquistas adquiridas y el proceso de negociación que derivó en un convenio colectivo firmado con la actual administración, el Consejo Directivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), manifestó ayer seguridad de que el acuerdo firmado con el entonces Intendente de Salto, Andrés Lima, por el cual se le garantiza la estabilidad laboral a 330 trabajadores, 220 que quedaron del período de Germán Coutinho y 110 de la actual administración, tiene plena vigencia.

Así lo informó el Consejo Directivo de ADEOMS tras reunirse en la mañana de ayer en la sede del sindicato en la calle Brasil 380. El presidente del sindicato, Juan Carlos Gómez, rodeado del resto de los integrantes del gremio de funcionarios municipales, afirmó que el convenio suscrito tiene plena validez.

Y lamentó que debido a que muchos políticos están en plena campaña electoral, utilizan cualquier recurso para sacar réditos, incluso pretenden echar por tierra las conquistas sindicales logradas en este tiempo. “Nos extraña la actitud adoptada por el edil Carlos Beasley, del Frente Amplio, que cuando tuvo que hacerlo, no acompañó el aumento salarial propuesto para los funcionarios municipales desde su banca en la Junta Departamental de Salto, y encima ahora cuestiona la legitimidad de un convenio colectivo que le garantiza la estabilidad laboral a decenas de compañeros y compañeras municipales que ingresaron tanto en la administración anterior como en la actual”, aseveró Juan Carlos Gómez. ADEOMS hizo esta declaración en conjunto entre todos los integrantes del Consejo Directivo diciendo que el respaldo jurídico al convenio colectivo ya firmado existe y que no el mismo no va a dejarse sin efecto.