Juan Carlos Gómez

El sindicato de municipales ADEOMS, a través de su presidente, Juan Carlos Gómez, dio a conocer ayer a EL PUEBLO, algunos de los aspectos abordados en la conferencia de prensa realizada horas antes por el gremio de municipales de Salto:

“ADEOMS entendió necesario hacer un comunicado no solamente para la opinión pública, sino también para los trabajadores municipales, de cuál es la posición de la directiva, respecto a la negativa de muchas de nuestras reivindicaciones, en lo que fue el proceso de discusión de la Modificación Presupuestal, donde todo un sector político votó en contra de las mismas, por lo tanto, lo que hoy sostenemos es que, ningún sector político va a detener las reivindicaciones de los trabajadores, votándonos esas reivindicaciones en contra, y en masa, como lo hicieron en la Junta Departamental.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

A raíz de esto, consideramos que debemos utilizar la ley de negociación colectiva, no solamente como un derecho de los trabajadores, sino que también como una herramienta para transformar esta realidad. En ese sentido, hemos elevado ya, al Gobierno Departamental, un planteamiento donde procuramos alcanzar un convenio colectivo marco, no más allá del mes de marzo como fecha límite, en donde se definan los aumentos salariales de los trabajadores municipales, quienes estamos sufriendo una realidad bastante complicada, imagínense que en el día hoy, el ajuste por IPC para los trabajadores municipales de la Intendencia de Salto, es cero, que si bien a dicho ajuste no lo decreta el Gobierno Departamental, sino que el Instituto Nacional de Estadísticas, o sea, el gobierno nacional, en función del crecimiento de la inflación de los últimos meses, es bastante complejo para nosotros estar en el aire, en cierto sentido, porque no tenemos, una plataforma salarial, un aumento de salarios, para lo que es el resto del período de gobierno, a causa de que, en la Junta Departamental se votó en contra como lo expresamos anteriormente, a esos aumentos salariales que ya habíamos negociado con el Intendente.

Por eso, la alternativa que buscamos y que tenemos a mano, es la ley de negociación colectiva, lo cual le hemos transmitido al Gobierno Departamental, poniéndolo también en conocimiento que, se ha conformado una comisión de salario, que comenzará a trabajar a partir del día martes, en conjunto con la Dirección de Hacienda, precisamente para determinar, con la mayor cantidad de información posible, las condiciones en que estamos los trabajadores y en las que está el Gobierno Departamental, para lograr ese acuerdo”.