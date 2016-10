El próximo viernes 28 de octubre se cumple un nuevo acto eleccionario en el gremio de ADEOMS donde más de 1.400 socios podrán elegir sus autoridades en un momento en que acaban de quedar inconclusos varios reclamos del gremio que no fueron aprobados por la Junta Departamental.

EL PUEBLO dialogó con su actual presidente, Juan Carlos Gómez, quien puntualizó que lo sucedido en la junta no afectará al gremio porque “el sindicato no renunciará a esos puntos” y esperan poder concretarlos a través del convenio colectivo. Esto comentó Gómez, luego de una reunión mantenida con el intendente de Salto, Andrés Lima, con quien mantuvo un diálogo sobre este tema.

Sobre lo sucedido en la Junta comentó: “es lamentable la postura del Partido Colorado y los tres ediles disidentes del Frente Amplio. Fue triste, sobre todo la falta de argumentación. No nos asombra porque lo ven como un atentado en contra de sus intereses y de su forma de hacer política”, dijo el dirigente sindical.

EL 21 VENCE PLAZO PARA PRESENTAR LISTAS

En lo que tiene que ver a las elecciones del gremio de los municipales, Gómez informó que el plazo para presentar listas vence el 21 de octubre, sin embargo, mañana martes comenzarán las reuniones con los dirigentes de las listas que se han presentado hasta el momento para coordinar las acciones de la campaña electoral y del acto eleccionario propiamente dicho.

Según pudo saber esta redacción, hasta la fecha son cuatro las listas que se han presentado, entre las cuales se encuentra la lista Nº 77 que en años anteriores era encabezada por el dirigente José “Chelo” Cardozo, quien fue suspendido del gremio por conductas antisindicales y no podrá presentarse a la elección, aunque sí lo hizo la lista que lo representa con otros candidatos.

Junto a esta lista competirán la Nº 1966 liderada por Juan Carlos Gómez, la que representa Juan González y la de Pablo Pereira.