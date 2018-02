Otro año más de Africanitos y las Llamadas al Puerto, van ocho…y se vendrán muchos más. No pudimos abrir… escapó a nosotros. Quedamos con esas ganas y deseo de desfilar, de bailar, divertirse y tocar.

Agradecer a la vida estar en este camino, a la familia y a mi pareja por el apoyo y el aguante.

A las familias que este año se acercaron y se notó, siendo protagonistas de todo, desde los detalles de los trajes a las hamburguesas para el final del desfile.

A COOPTZES y al nuevo Club de Niños que nos apoyó como nunca antes otra institución.

A los sponsor que nos aliviaron lo económico y sabemos que su apoyo es incondicional.

A los que nos animan a continuar: los niños brillaron y gozaron, lo otro es cuento” – reveló el Maestro Facundo Molina en las redes sociales con respecto a la performance de la comparsa perteneciente al Cub de Niños La Tablada.

Antes de cada actuación es mezcla de nervios con ansiedad y alegría. Durante el desfile o la actuación se puede percatar en los rostros infantiles sabedores que todo lo que se ensayo y se trabajo era por y para ellos, es una experiencia educativa que dejará huellas en los niños y sus familias por siempre.

La excelente presencia en trajes, coreografías (tenemos 3 cortes) fue en las llamadas al puerto fue el producto de mucho esfuerzo desde el club de niños, los sponsor y principalmente el grupo de 30 madres y padres que por primera vez forman parte de esta hermosa locura de carnaval. “Con once cuerdas de tambores se necesita mucho dinero para vestirnos y dejar en condiciones los tambores. 25 bailarinas y sus trajes… el brujo, el gramillero y la mama vieja. Vale destacar que el adelanto de la intervención es casi insignificante, puesto que tenemos un presupuesto de alrededor de 70.000 pesos” – reveló el docente.

TEMÁTICA :”EL INFINITO”

La temática que manejó la comparsa infantil este año fue el infinito.

«El infinito representa eso…..infinitas posibilidades, infinitas opciones, infinitos lugares para conocer y disfrutar, infinitos espacios donde crecer y desarrollarse… Africanitos 2018 apuesta a potenciar y promover que los niños, niñas y adolescentes aprovechen y conozcan el infinito potencial que existe en ellos».El nuevo club de niños La Tablada y COOPTZES siempre apoyando y promoviendo la educación en valores de niños, niñas y adolescentes protagonistas de su aprendizaje.

Con respecto a la competencia, el educador enfatizó: “Ese es otro tema que queremos cambiar. No competimos con nadie, es la primera y única comparsa de negros y lubolos infantil a partir del Río Nego. Pero es mucho dinero el que se necesita para poder sacar prolijos a los integranes y enseñarles a bailar y tocar.

Hace ocho años lo hacemos y se nota el cambio y siempre buscamos mejorar. Hubo un intento de que fueran solo niños los integrantes de la percusión pero luego se debió integrar también a adultos. Es de destacar el apoyo de las madres que llevar banderas y pasacalles que históricamente los llevaban los niños ya que llevaban los sponsors.

María Fernanda