A 9 años de la fundación de Africanitos – primera comparsa de negros y lubolos infantil para el norte del Río Negro.

Coincidentemente africanitos en este 2019 no realizaría desfiles en el departamento de Salto en desfiles oficiales, la situación es la consecuencia de no haber recibido el complemento del premio del 2018.

“Por tal motivo comenzamos los ensayos más tarde de lo habitual.

A 30 años de la fundación de Mundo Afro, en el Uruguay, recibimos la invitación de esta asociación a la primera y única comparsa de negros y lubolos infantil para el norte del Río Negro para desfilar en las llamas del Barrio Sur el próximo 8 de febrero de 2019.

Lamentablemente no contamos con la capacidad para sostener el gasto del traslado ya que a fines de diciembre realizamos un gran paseo al sur del país con 42 niños y un gasto total de alrededor de $120.000, donde el disfrute y un cronograma de actividades fue extremadamente innovador, creativo y divertido” informó el Maestro Facundo Molina Toriani.

Desde visitar el Estadio Centenario a colgarse de un muro, hasta visitar el Museo del Carn aval, llegando al cerro san Antonio y bañarse en la playa de Carrasco. “Nadie es profeta en su propia tierra”, frase más que trillada pero que se acopla perfectamente a la situación que vivimos en Salto, pero seguimos adelante con padres, madres y los principales protagonistas, los niños.

Con más de 2000 actuaciones a lo largo de estos 9 años, pasando de trajes de TNT y tambores de cartón y nylon, a tener en estos últimos 3 años con el apoyo en la gestión de COOPTZES (Cooperativa de trabajo Zona Este Salto que gestiona el Club de Niños la Tablada en convenio con INAU) y teniendo actuaciones destacadas en escuelas, club de niños y CAIF de la ciudad de Salto, hoy contando con 11 cuerdas de tambores, donde 20 tambores (con medidas estándar de peso y longitud para el uso de los niños) tienen tensores como los tambores de los adultos y que fueron colocados por los padres de los chicos en un taller de mantenimiento de tambores que se realizó en el Club de Niños la Tablada y solventado por COOPTZES, ya que dentro de su gestión está el de apoyar y potenciar esta comparsa que es tan significativa para la Zona Este del departamento de Salto, aunque las autoridades no se han dado cuenta de la relevancia y la trascendencia que significa que año a año esta comparsa nuclea a más de 70 niños y sus respectivas familias, contando entre sus integrantes, niños de todos los barrios de Salto, de otros departamentos que vienen exclusivamente para desfilar con nosotros.

Esta comparsa ya desfiló como comparsa y acompañando a Mundo Afro en el año 2012, siendo hasta el momento la única comparsa de Salto en desfilar como comparsa en dicho desfile, muchos salteños han desfilado pero lo han hecho integrándose a comparsas de la capital. Este año la temática es muy sencilla y relativa a lo que representa “Africanitos” ´para los niños y las familias del barrio La Tablada, “Sueños de Tamboril”, todo niño que conoce la comparsa quiere participar, aprender y desfilar, además reconocemos y compartimos que los tocadores no solo deben ser varones, dos cuerdas de tamboriles de Africanitos están conformadas por niñas, si conocemos la esencia y la historia del candombe podríamos decir que la base de la sociedad se representa en la comparsa, las figuras, personajes y su comprensión debe estar signada por su aporte y reflejo hacia la sociedad deseada y que de otra manera no podríamos ser parte. Recordar que Africanitos no es solamente una comparsa de negros y lubolos infantil, es un proyecto educativo que hace ya tres años está en su potencial máximo, gracias a COOPTZES y su apoyo, gracias al interés de los niños y el apoyo de las familias y vecinos del barrio La Tablada, Malvasio, Umpierri, Progreso, Talleres Norte, La Amarilla y Jardines, entre otros.

La comparsa viajará y desde el martes 29 de enero comenzará a promover actividades y gestiones para lograr el apoyo necesario para estar en el Barrio Sur por segunda vez en estos 9 años, ahí donde nació el candombe, donde se siente el orgullo de representar a Salto y a todos los candomberos con pasión y calidad.

El Candombe fue declarado en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Este es un triunfo del colectivo afrouruguayo que a lo largo de 200 años ha sabido preservar este legado que tiene a África como madre.

No ha sido sencillo. Debió enfrentar la prohibición, la burla, la discriminación hasta que desde hace 20 años se ha producido su masificación.

Para llegar a esta declaración de la UNESCO se contó con la contribución de las comparsas de Candombe, activistas afrouruguayos, investigadores y la iniciativa del diputado Edgardo Ortuño Silva con la Ley 18059 que declara, desde el 2006, al 3 de diciembre como Día Nacional del Candombe, la cultura Afrouruguaya y la equidad racial.

Todos los domingos y muchos días festivos, las llamadas de tambores del candombe resuenan en el barrio Sur de Montevideo y en otros dos barrios meridionales de la capital uruguaya, Palermo y Cordón, que albergan una población de origen africano. Antes de que dé comienzo el desfile del candombe, los participantes se reúnen en torno a fogatas para templar sus tambores y confraternizar. Una vez en marcha, el cortejo es encabezado por las comparsas más prestigiosas, miembros de familias reputadas en la comunidad por su virtuosismo en el arte de tocar el tambor desde muchas generaciones atrás. Tras de ellos marchan, en filas, los demás tamborileros, mientras que otros participantes, aficionados al baile o espectadores, acompañan el desfile o lo contemplan desde los balcones.