«…Al andar se hace camino

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar…»

Antonio Machado

Fue aproximadamente sobre fines de los años 90 que el recordado pintor y profesor Walter Planke, en un tono que era mezcla de enojo, tristeza y resignación, decía a todo quien se cruzara con él -y llegó incluso a publicar una nota en algunos medios de prensa- que si cerraban con alambre el predio de los apartamentos del barrio San Martín, como se había anunciado y parecía inminente, se mudaba de inmediato. Vivía en un apartamento justo enfrente a la Escuela N° 98, en San Martín casi Corrientes.

El cerramiento se hizo, aduciendo quienes lo hicieron razones de seguridad, pese a que el veterano profesor insistía con que «no somos delincuentes para que nos tengan en una cárcel ni somos ganado para que nos tengan en un corral».

Nos acordamos de esta anécdota porque si hoy en día Planke viviera, y viera no solamente ese complejo de apartamentos sino casi todos los de la ciudad con alambre perimetral, rejas y portones, incluso rejas en las terrazas de cada apartamento en algún caso, se espantaría. «Si levanta la cabeza se muere de vuelta», diría mi abuela.

Sucede que en estos tiempos que corren, y no hace sin embargo tantos años de aquel episodio que acabamos de narrar -y que si se quiere, hasta cierta arista humorística tiene- resulta impensado que las cosas sean de otro modo.

Y a los cerramientos perimetrales agreguemos alarmas, perros guardianes, etc. Pensar en la libertad de la que hablaba Planke es, ni más ni menos, que nostalgia.

Ya que estamos por aquel barrio, alguien hace unos días miraba un receptáculo cuadrado lleno de basura en el piso de la placita de juegos que da hacia la Costanera Sur y le explicaba a su hijo: «esto antes era un arenero».

Entonces salta la pregunta: ¿podría mantenerse hoy un arenero en buenas condiciones en un espacio público? Y además esta otra, ¿le interesaría a los niños de hoy jugar allí? Camino hacia el centro, padre e hijo pasaron por el puente Los Algarrobos, el puente viejo, justo sobre la desembocadura del Ceibal, y mirando el agua desde la baranda, el padre explicaba: «y acá veníamos a bañarnos casi todas las tardes en verano, no corría así como ahora ni estaba sucio…».

En fin, son cosas de la nostalgia… como tantas otras.

El 3 de mayo de este año, EL PUEBLO publicaba en su contratapa un reportaje a Enrique Bonifacino, pianista y docente salteño radicado en Inglaterra, donde expresaba que al pensar en sus años de vida en Salto lo asaltaba el recuerdo de su familia en la vereda de calle Brasil casi Juncal, en nochecitas de verano, sentados todos en sillas plegables hasta entrada la madrugada, y con el zaguán abierto de par en par, por supuesto.

¿Se anima la gente, en general, a seguir con estas costumbres? Habrá algunos que sí, pero cada vez son menos; de eso no hay dudas.

Quien esto escribe, hace unas tres décadas atrás, siendo niño en edad escolar, era frecuente que tomara la bicicleta y atravesara el centro de Salto, desde la zona del puerto hasta calle Washington Beltrán entre Rivera y Varela simplemente para visitar a un par de tías abuelas bastante mayores.

Estaba un rato, comía helado casero de dulce de leche y volvía. ¿A alguien se le cruzaba por la cabeza el miedo al tránsito? Definitivamente no. Pero si se trasladara aquello al día de hoy, en una hora pico de una tarde en el centro salteño, otro sería el cantar.

El arenero, los chapuzones en el arroyo, lo de la familia de Bonifacino en las noches de verano y lo este niño en bicicleta, son también cosas de la nostalgia… como tantas otras.

«Y al volver la vista atrás», diría Machado, son muchas las preguntas que se juntan. ¿Es posible, sin temor, dejar ropa colgada de la cuerda en un lugar abierto como se hacía antes, por ejemplo en tendederos compartidos de algunos complejos de viviendas? ¿Es posible mantener las hermosas fachadas de algunas casas sin necesidad de colocarles rejas adelante –cruel imposición más allá de lo estéticas que estas puedan ser-, o sin miedo a amanecer con grafitis sobre ellas? ¿Y no preocuparse por dejar un rato las ventanillas de los autos con el vidrio bajo? ¿Y las mujeres pasear cómoda y despreocupadamente con carteras, es decir, como se las debe lucir, y sin necesidad de llevarlas apretadas bajo el brazo?

Pensar, recordar, es a veces verdaderamente como mirar fotos antiguas.

Claro que el miedo no es algo nuevo ni exclusivamente nuestro. Seguro que todas las sociedades, las de todas las épocas y lugares del mundo lo han sufrido en mayor o menor medida.

Pero, es cierto también que pensando en cosas muy concretas y cercanas como las que acabamos de enumerar, y tantas más que seguramente llegan ahora a la memoria de nuestros lectores, habrá que coincidir en que son cosas que se hacían con más naturalidad, mucho más naturalidad, y libertad.

Al momento que escribimos estas líneas, alguien nos apunta: «¿Te acordás que antes cada uno que iba a comer un asado a la costanera llevaba su radio? Ahora es tan imponente la música de algunos autos que hay que escuchar solo eso que ellos quieren y nada más…».

Es verdad, y en este caso, como si al escribir fuéramos recorriendo el tablero de un juego de mesa –muchos de los que también ya son nostalgia porque nada de electrónico tienen-, abandonamos el casillero que dice Miedo y saltamos al que dice Falta de Respeto.

Ahora bien, ya lo dice la canción: «Cambia…todo cambia». En general, ese es el precio de crecer. Crecer uno como persona, así como la sociedad y la ciudad como tales. Y si no, vea que comúnmente decimos: «Parece mentira…eso antes solo pasaba en Montevideo».

Y ahora lo tenemos acá, a lo malo sí, pero también a muchas cosas buenas. ¿Por qué no? Más allá de algunos aspectos negativos que -como todo- tiene la tecnología, ¿acaso el celular no nos facilitó la vida en un sinfín de situaciones? ¿Acaso ahora el IMAE cardiológico en Salto no está salvando vidas que antes se perdían porque no daba el tiempo para llegar a Montevideo?

Al recordar, al recorrer las fotos que nos trae la nostalgia, es bueno también reconocer lo bueno, aunque sabiendo, que en definitiva nostalgia es un dejo de melancolía por lo que no volverá.

Una sensación especial que suele mezclarse con los más variados sentimientos, y que nunca se va, porque aunque se vaya Agosto, Nostalgia queda.

Contratapa por Jorge Pignataro