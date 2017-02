La familia y el abogado entienden que la “muerte es dudosa”, los profesionales ya declararon

El caso de Alexis Lima, el niño de 2 años de edad con síndrome de Down que falleció en la madrugada del Día de Reyes cuando estaba internado en el Hospital de Salto, tras ser atendido unas horas antes por un cuadro viral, sigue sin ser aclarado.

En tal sentido, sus padres presentaron una denuncia policial que se formalizó luego en una denuncia penal en el juzgado pertinente y donde los profesionales intervinientes ya tuvieron que prestar declaraciones al respecto.

Ahora, tras el levantamiento de la Feria Judicial se dirigirán al sistema de justicia y pedirán que el caso sea aclarado. Para el abogado de la familia, el Dr. Pablo Perna, el caso se constituye en al menos, una “muerte dudosa” y espera en los próximos días se pueda empezar a actuar con la finalidad de lograr al menos un resultado positivo que tienda a esclarecer cuál fue la causa de la muerte del pequeño.

Consultado por EL PUEBLO sobre este asunto, el abogado señaló que vienen trabajando en conjunto con la familia del niño porque quieren disipar dudas de la situación por la que están atravesando.

RESULTADOS

Perna señaló que “estamos esperando el resultado de la autopsia que se le realizó a Alexis, algo que debe de estar en estos días en virtud de que nos aseguraron en su momento que los resultados estarían entre 15 y 20 días después de la misma y ya se cumplieron tales plazos. De todas formas en la experiencia que nosotros tenemos en juicios por Responsabilidad Médica, es muy difícil que una institución médica reconozca a la semana de un caso que tiene algún tipo de responsabilidad en el tema”.

En ese sentido, el jurista declaró que “no tenemos esperanzas en que los resultados de la autopsia tiendan a demostrar algo de lo que nosotros decimos, en cuanto a que si bien en relación a la muerte del niño no podemos sostener que hubo mala praxis médica, no nos cabe la duda de que estamos ante una muerte dudosa y que la causa del fallecimiento del niño además no nos surge de la historia clínica”.

Añadió que por el momento no hay una instancia judicial fijada sino que hubo una denuncia policial que derivó luego en una denuncia judicial penal, a los efectos de precaver que no se adultere ningún tipo de documentación sobre esta situación.

“Sabemos que se le tomaron declaraciones en forma inmediata a los profesionales que intervinieron en el caso, que se ha solicitado documentación y ahora estamos a la espera de que ASSE arroje sus propias conclusiones”, subrayó Perna.

Quien a su vez declaró que “de todas maneras, las conclusiones a las que arribe ASSE, más allá de esto, es voluntad de la familia que las mismas se diluciden por la vía judicial y que sean peritos designados por el juez, que tengan imparcialidad absoluta en este caso, los que en definitiva determinen cuáles fueron las causas de la muerte de Alexis y en definitiva si existió responsabilidad médica en esta atención”.