JUPENSAL cierra un año que ha sido muy similar al que han tenido otras instituciones o empresas, que no podemos decir que haya sido un año de crisis, pero sí “difícil”, manifestó Carlos Ardaix, al ser entrevistado por EL PUEBLO en su calidad de directivo de la institución que agrupa a alrededor de seismil pasivos del departamento.

Más allá de eso – prosiguió – hubo cosas que se cumplieron con mucha participación de la gente, cosas de las buenas y otras no tanto. Entre aquellas, debemos anotar que ya se hizo una reunión con autoridades en la capital donde se le informó a AJUPENSAL que ha sido designada para entregar las tablets a todos los pasivos a quienes les corresponda, o sea a los socios y no socios de AJUPENSAL.

Por lo tanto creo que en los primeros meses del año próximo ya informaremos cómo deben hacer los pasivos a quienes les corresponde para levantar este equipo tan bueno y que puede ser de mucha utilidad para las personas mayores, de la tercera edad.

Otra cosa a destacar es que se superaron las seis mil pesquisas en las visitas periódicas que hacen los oftalmólogos que han estado viniendo a AJUPENSAL. En relación a este tema, manifestó Ardaix que lo que hacen los médicos cubanos es la pesquisa, o sea el diagnóstico de la dolencia de la persona y luego si es necesario se la opera en Salto o en Montevideo. Esto depende de la entidad de la lesión que tenga el paciente.

AGUARDAN UNA INTENSA DEMANDA DE LA RIFA

En otro orden, manifestó también Diego Yáñez, el actual presidente de la institución, que se aguarda un incremento notorio en la venta de la rifa que está vendiéndose, con un premio de un automóvil Cero Km. Suzuki Alto, que será rifado con la última lotería del año.

Hay comercios y gente particular que está vendiendo y colocando esos números, acción que agradecemos y esperamos que en estos días en que llegan los aguinaldos y viene gente de afuera incluso se incremente la venta. Si bien sabemos que será muy difícil alcanzar el éxito del año anterior, la meta que se aspira es que no quede un sólo número (cada boleta que cuesta 100 pesos contiene dos números).

Es un sorteo que ya se ha hecho medio tradicional y que ahora necesita un último empujoncito y la directiva hace un llamado a la gente para que colabore porque en definitva viene a ser un apoyo económico a la institución que ha tenido muchas dificultades.