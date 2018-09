Inspirados en la cocina de La Toscana

Agustín Bouyssounade, Gabriel Silva y su esposa Lina Tsaneva son chefs profesionales y jóvenes empresarios que desde hace seis años dirigen “La Vieja” – un negocio vinculado a la gastronomía, fruto de la experiencia que adquirieron en Europa.

Este año estarán presentes por cuarta vez consecutiva en el “Salón del Vino” donde compartirán una singular propuesta; se trata de pizzas a la parrilla.

El evento se llevará a cabo en La Calandria el próximo 28 de septiembre.

La propuesta de la pizza a la parrilla – una particular receta inspirada en la cocina europea – fue elegida esta vez por ser un plato popularmente requerido, por su practicidad y sabor.

“Es la oportunidad perfecta para volver a unirnos a la causa que propone Rotary, ya que con las ganancias se solventan becas para estudiantes.

Este servicio lo comenzamos hace aproximadamente un año y medio. Es muy bueno el trabajo que hace el Rotary y para nosotros una instancia que nos permite renovarnos” – explicó Gabriel Silva.

En La Vieja los profesionales gastronómicos han logrado adaptar una miscelánea de sabores al variado menú cotidiano que ofrecen.

La pizza a la parrilla en este caso es una opción funcional puesto que no se necesita vajilla, un plato super práctico, vistoso que le gusta a grandes y chicos.

Se recuerda que La Vieja está instalada en Brasil 1571 entre Luis Alberto de Herrera y Juncal hace ya seis años.

Al mediodía se ofrece un menú diario y un menú principal que es programado con un mes de anticipación y siempre se tiene a merced una nueva opción para el cliente.

Dentro de los principales platos figuran el pollo relleno, milanesas, un menú express con un costo un tanto más económico.

En la parte de vitrina se ofrecen tartas saladas, platos por encargue y postres.

A la noche funciona la parte de pizzería con delivery y también el cliente puede levantar la comida en el propio local.

INSPIRADAS EN LAS PIZZAS ITALIANAS

La Vieja mantiene sello propio en la elaboración de pizzas, ya que la receta está inspirada en la cocina de La Toscana (Italia) lugar donde residieron Agustín y Gabriel, empapándose de la tradicional expresión gastronómica de aquellos lugares.

Surge entonces en un momento la idea de trasladar toda esa cocina a nuestro entorno.

En el caso de la pizza, la masa cumple un peculiar proceso que va respetado.

Aparte se hace énfasis en la variedad de gustos.

La experiencia nace cuando ambos en el 2005 parten hacia La Toscana, en Siena– un pequeño pueblo de Italia.

Cada uno por su lado fue desarrollándose en diferentes restaurantes, ampliando sus conocimientos en la preparación de mariscos, cocina típica toscana y pizzería.

Por otra parte Lina – de nacionalidad húngara – ha puesto su impronta desde su experiencia con la cocina italiana, búlgara y griega.

“El cliente salteño es muy exigente pero muy fiel… sabe reconocer cuando se hacen las cosas bien y para nosotros es muy importante” – agregó Gabriel.

GASTRONOMÍA DE LA TOSCANA

La gastronomía italiana es símbolo inequívoco del buen comer.

A lo largo y ancho de toda su geografía, el paladar se regocija con su suculenta cocina.

Y es que no hay sitio en Italia que no ostente ese título bien ganado de ofrecer verdaderos festines a los sentidos.

Si hablamos de la gastronomía toscana, hablamos de calidad.

Quizás, en gran parte, en ello radique el éxito de sus platillos.

Siendo un vasto territorio fértil, de buena agricultura, ganadería y pesca fresca, que nos ofrece productos que cumplen con altos estándares de calidad, no podemos esperar más que sabores intensos en sus materias primas.

Es por ello que el secreto de su apetitosa cocina no sólo se halla en la gracilidad para sazonar ingredientes, sino en el sabor de los mismos debido a su buen origen, esmero y cuidados para su producción. La Toscana, al gozar de una combinación de mar y tierra, posee un amplio abanico de posibilidades que se antoja perfecto en manos toscanas y que se corona con el principal protagonista de esta cocina y es, por supuesto: el aceite de oliva.

El aceite de oliva es un ingrediente sumamente utilizado en los platillos italianos y particularmente en los toscanos, que quizás, aunado a lo anterior, repercute favorable y directamente en el delicado sabor que estos trasmiten al comensal al primer bocado.

Con sus amplios campos de olivos, que no sólo sirven de hermosa estampa para el paisaje toscano, si no que permiten la producción de un aceite de oliva extra virgen de tan buena calidad que tiende a utilizarse en crudo como toque final antes de servirse, ya sea para ensaladas o platos calientes.

EL SALÓN DEL VINO

Se ha transformado en una referencia del sector vitivinícola de la región y permite al visitante degustar los vinos finos producidos en Uruguay, así como otros productos locales como el aceite de oliva, fiambres, quesos, panes, pastas, pescados de río y dulces.

Será realizará el 28 de setiembre en La Calendaria Polo Club de Salto, de 21:00 a 23:30.

El lanzamiento contó con la presencia del director Nacional de Turismo, Carlos Fagetti, el secretario General de la Intendencia de Salto, Fabián Bochia; el presidente del Rotary Club de Salto Noreste, Juan José Urtaran; y representando al Comité Organizador, Alberto Juan Crescionini.

Se destaca que lo mejor de las vitivinícolas nacionales, de aceite de oliva, quesos, entre otros productos, se reúnen en un solo lugar, lo que genera un hecho turístico, social y hasta educativo, significativo para la zona, tomando en cuenta su programa de becas.