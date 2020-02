Somos muy optimistas, dijeron los directivos de la Asociación

Luego de una reunión que calificaron como positiva, los representantes de la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Daymán, mantuvieron un encuentro con las autoridades designadas del Ministerio de Turismo, el que se llevó a cabo en el Hotel Los Naranjos. En esa instancia los representantes de la Asociación que nuclea a los operadores le transmitieron al futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso, que tienen ganas de trabajar unidos para sacar al destino adelante.

«Estamos bastante esperanzados con este nuevo gabinete, solo con volver a oír la palabra Termas nos pone contentos, queremos que vean que estamos todos juntos, unidos, trabajando por un mismo objetivo que es potenciar al destino es fundamental para nosotros», dijo el presidente de AHGA, Diego González.

El titular de la gremial de Daymán señaló que «si bien nosotros les entregamos una carpeta de 40 páginas con todos los temas que nos interesan, hay que ver cómo encuentran ellos el Ministerio cuando asuman, porque ahora tuvieron la gentileza de venir. Lo importante acá es trabajar alineados, entre el Ministerio de Turismo, Intendencia y los operadores privados, creemos que no hay otro camino, es eso, y si lo logramos vamos a volver a despegar como en los viejos tiempos».

Por otro lado, el directivo de AHGA, José Luis Bertolotto expresó que «si bien no estamos viviendo una catástrofe este momento no es el ideal, debemos generar conciencia de compromiso para poder lograr los objetivos. El hecho de que el próximo gabinete haya estado en Salto antes de asumir, es un buen síntoma de que hay una preocupación por trabajar».

El expresidente de AHGA y actual delegado dijo además que «en el caso nuestro que somos operadores privados debemos seguir buscando un mayor desarrollo para el departamento y especialmente para Daymán porque somos de acá».

Por otro lado, el futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso, señaló tras la reunión que acá hay algo claro que «es que debemos recuperar el Destino Termas, porque lo de los Pájaros Pintados está a objeto de estudio, dependiendo de sus resultados que es algo que deberemos analizar».