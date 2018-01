Una boletería, una plaza y los baños de la entrada “a nuevo”

Los operadores turísticos de Daymán esperan nuevas obras para este año. Algunas, fueron confirmadas por el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, otras, se esperan concretar con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y además, aspiran a continuar con el apoyo promocional del Ministerio de Turismo y el compromiso de esta cartera de Estado en el entendido de que Daymán necesita “más obras”.

Según informó a EL PUEBLO, el Presidente de la AHGA (Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines) de Termas de Daymán, Noel Alejandro Méndez, en Daymán esperan “crecer en base a obras” y eso se lo harían saber al Sub Secretario de Turismo, Benjamín Liberoff, en la reunión prevista para la noche de ayer, en ocasión de la visita del jerarca a Salto, por la inauguración del paseo costero en Belén y la remodelada sede de consultas en Salto Shopping.

En forma previa a dicha reunión, Méndez dialogó con este medio y aseguró que “lo que le va a hacer saber la asociación a Liberoff es que queremos más obras y hacer hincapié en eso y en que estamos todos de acuerdo con las obras previstas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para Daymán y en crecer en base a obras”, precisó.

Los operadores privados esperan contar con el apoyo del Ministerio de Turismo en el pedido concreto de “más obras para Daymán, sin desconocer el apoyo en promoción que esta cartera de Estado hace del destino. “Pero queremos que entiendan que el lugar necesita inversión y seguir creciendo en base a atractivos que es la única manera de seguir creciendo de aquí en más”, dijo el Presidente de la AHGA de Termas de Daymán.

OBRAS CONFIRMADAS POR EL MINISTRO DE TRANSPORTE

Méndez informó que entre las obras previstas, se encuentran: la creación de una boletería nueva, una plaza pública en la zona de ingreso a Daymán y la remodelación “a nuevo” de la batería de baños de la entrada.

Estas obras habrían sido confirmadas la semana pasada a los representantes de la AHGA de Termas de Daymán, tras una reunión mantenida con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. “Se consiguió la confirmación de que vendrán nuevas obras para Daymán, una boletería nueva, una plaza pública cerquita de la entrada también y se va a realizar la batería de baños de la entrada, a nuevo”, comentó Méndez.

SANEAMIENTO A TRAVÉS DEL BID

Asimismo, Méndez informó que en breve, se estaría presentando ante el BID, un proyecto de saneamiento para Daymán, un anhelo de los pobladores y operadores de la zona que no han podido concretar a través de los ministerios.

La obra, implica el desembolso de un dinero “bastante importante que acá no se puede cubrir” y la inversión ronda entre seis y siete millones de dólares, según las cifras estimativas de la AHGA de Termas de Daymán.

“El proyecto ya lo tenemos armado y en breve lo estaremos presentando ante el BID, que es la única salida que nos queda”, dijo Méndez.

ESPERAN EL APOYO DEL MINISTERIO “PARA SEGUIR CRECIENDO”

“Esperamos que el ministerio nos apoye más con el tema de las obras para Daymán, sabemos que nos apoyan con la promoción pero queremos que entiendan que el lugar necesita inversión y seguir creciendo en base a atractivos que es la única manera de seguir creciendo de aquí en más”, agregó el entrevistado.

UN 50% DE OCUPACIÓN EN ENERO

El Presidente de la AHGA de Termas de Daymán, señaló que en el mes de enero hubo un 50 % de ocupación, algo que es calificado como “muy bueno y similar a otros años”, dijo Méndez.

Para carnaval se espera una importante concurrencia de turistas, “hay buenas reservas” pero todavía los operadores turísticos son cautos a la hora de aventurar una muy buena temporada para carnaval atento a que todavía faltan varios días y hay turistas que no confirmaron sus reservas.

“No podemos confirmar desde ya que va a ser una muy buena temporada pero sí decir que hay una gran expectativa y muchas consultas”, precisó Méndez.

Los turistas que llegan, forman parte básicamente de la masa de turismo interno que se mueve en esta época del año y llega a Salto a visitar a sus familiares mientras que otros simplemente lo hacen para descansar y disfrutar de las bondades termales. Asimismo, de la vecina orilla podemos decir que “argentinos hay muy pocos”, según la información de los hoteleros de Daymán.

TURISTAS DESTACAN MEJORAS

Entre los comentarios que los turistas hacen llegar a los operadores este verano fueron sobre todo comentaros positivos, alagando las mejoras realizadas en Daymán.

“Comentaron las mejoras de algunos atractivos nuevos como el Spa Termal, la nueva piscina para niños y otras mejoras que se hicieron”, resaltó Méndez.