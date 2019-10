“No busco la perfección… tan solo la felicidad”

Se crió en la Zona Este y practicó basketball en el Club Juventus desde los once años.

Walter Monzón tiene 61 años y tiene un camino construido dentro del rubro de la artesanía, que ha sido siempre su gran pasión.

– “Fui al Colegio Sagrada Familia… luego al viejo Liceo No. 3 y culminé en el Liceo Osimani” nos cuenta.

Al formar su familia residió durante treinta años en el barrio Dos Naciones y desde hace siete volvió a retornar al lugar de su niñez.

Monzón es un artesano que ha logrado consolidarse como tal y expone sus obras en el Patio de Artesanos de Termas del Daymán y a diario recibe muestras de reconocimiento por parte de los turistas… ello lo impulsa a seguir creciendo y a reinventarse permanentemente en el campo de la creación.

No obstante, su mayor aspiración es seguir manteniendo esa armonía y amor que le transmiten sus seres queridos y sus afectos.