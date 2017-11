“Desde niño tuve un especial acercamiento con el arte”

Gabriel Jesús Román Criado nació en Salto, en el barrio Malvasio el 20 de enero de 1969.

Tiene 48 años y es hijos de padres comerciantes. “Trabajaban en mi hogar y papá se dedicaba a la fotografía, a mi me gustaba mucho revelar los rollos de negativos y pasar horas dentro del laboratorio mirando como aparecían las imágenes en blanco y negro; aún recuerdo aquellos sobres que contenían los papeles fotosensibles ensobrados para evitar el contacto con la luz. Muy buenos recuerdos que me marcaron y acercaron al arte desde niño. Siempre me gustó el dibujo desde la escuela” – nos relata.