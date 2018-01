Grupo Rutas

Alba Curbelo – representante del grupo RUTAS hizo una reflexión positiva acerca del trabajo realizado el año pasado y los compromisos firmados con el POSEVI (Plan de Seguridad Vial y afirmó que “es necesario redoblar esfuerzos con las instituciones comprometidas. Esa es la meta, también intentar bajar la siniestralidad”.

“Aunque se ha tenido un año con logros en compromiso por instituciones y sociedad en actividades y prevención y de haberse firmado compromisos como es el POSEVI, lamentablemente este año se registraron más siniestros y un leve aumento de fallecidos.

Se registraron en rutas y en algunos casos sin colisionar con otros vehículos y en ciudades también personas que perdieron la vida en perder el dominio del vehículo y colisionar con columnas o árboles. Sin lugar a dudas sigue siendo la causa el ser humano que no respeta ni toma conciencia en en momento de conducir” – declaró Curbelo.

También hubo un leve ascenso en el consumo de alcohol y drogas. Ello nos lleva a hacer hincapié en trabajar en esas conductas que es la cultura de drogas legales.

El POSEVI es el Plan de Seguridad Vial, acuerdo firmado en varios departamentos, incluyendo Salto con instituciones como el Ministerio del Interior, Policía de Tránsito, Ministerio de Salud, MIDES e Intendencias. Todas las instituciones se comprometen en trabajar en conjunto para bajar la siniestralidad, ya que Uruguay como otros países se firmó e con OEA y OMS el decenio para crear políticas para bajar la siniestralidad.

El compromiso es con la comunidad pero también con las organizaciones e instituciones.

Así que para este año que comienza se doblará esfuerzos para salvar vidas y que haya menos secuelados.

El Plan Operativo de Seguridad Vial (POSEVI), es una guía para favorecer el proceso de planificación y ordenamiento de acciones concretas en torno a la seguridad vial, en la búsqueda de lograr las metas nacionales respecto al descenso de la siniestralidad vial comprometido por el país en los foros internacionales.

El POSEVI reconoce las acciones que se han venido implementando –y de hecho- vienen arrojando resultados positivos en el descenso de lesionados y fallecidos en el tránsito. No obstante ello, UNASEV entiende que estos logros se generan a partir de la construcción colectiva con los distintos Gobiernos Departamentales, sus cuerpos fiscalizadores, los del Ministerio del Interior y las Direcciones Departamentales de Salud dependientes del Ministerio de Salud, más el trabajo de la sociedad civil nucleado en organizaciones comerciales, culturales, etc. y las Unidades Locales de Seguridad Vial (ULOSEV).

POSEVI

La estrategia promovida desde el POSEVI se funda en tres pilares. Comunicación y Educación respecto a los aspectos preventivos a tener en cuenta en la movilidad cotidiana de la población; fiscalización y control del cumplimiento de la normativa de tránsito por parte de los cuerpos inspectivos departamentales y nacionales; y coordinación de los recursos del área de la salud a la hora de activar medidas preventivas o de respuesta sanitaria frente al fenómeno de la siniestralidad vial.

Las campañas de comunicación, los operativos de control y las coordinaciones de los prestadores de salud, se coordinan puntual y recíprocamente de forma horizontal, en la búsqueda de potenciación de recursos de cada departamento, con las autoridades de estos servicios y la promoción del POSEVI por parte de UNASEV.

Los objetivos de la UNASEV, son la construcción de una política nacional en Seguridad Vial, y promoverla para que todos los usuarios de las vías de tránsito circulen de forma segura.

Procura contribuir a generar un cambio de la “cultura vial” del país y responsabilidad social, acerca del rol de las instituciones sociales públicas y/o privadas en el tema.

Busca la promoción de conductas en el tránsito basadas en los valores de preservación de la vida y la convivencia social, en derechos y obligaciones, así como el cumplimiento de las Leyes de Tránsito, unificadas en todo el territorio nacional.

Pretende asignar al ciudadano su responsabilidad como actor fundamental en el incremento de la seguridad vial del país y promover a la Unidad como ente regulador central de la política nacional de tránsito.

RECOMENDACIONES PARA

PREVENIR LA SINIESTRALIDAD

A los usuarios de las vías en general – No circular a excesiva velocidad, respetar la velocidad establecida por las autoridades.

No conducir de ninguna manera bajos los efectos del alcohol, drogas o sedantes.

Utilizar las medidas de protección, como son el uso de cinturón de seguridad para todos los pasajeros y sillitas adecuadas para los niños; cascos, materiales reflectivos, etc.

Mantener siempre la distancia prudencial entre vehículos.

Respetar los semáforos, así como las indicaciones de agentes del orden y señales de tránsito.

Evitar el uso de celular mientras se maneja un vehículo.Controlar el buen funcionamiento del vehículo: luces adecuadas, frenos, llantas; realizar un mantenimiento mecánico antes de viajar; portar balizas, extintores, ruedas de auxilio, botiquín de primeros auxilios.

Tener, en la billetera el nombre y el número telefónico de una persona a quien contactar en caso de que ocurra algún percance.No conducir estando cansado o con sueño.

Al circular en las rutas, mantener las luces encendidas (luz baja de día).Conservar siempre la prudencia en las maniobras a realizar mientras se conduce.

Tener cuidado con peatones, especialmente niños/as, ancianos o personas con discapacidad.

Estacionar adecuadamente en las rutas, sobre las banquinas y colocar obligatoriamente elementos de señalización.

Portar toda la documentación requerida para conducir un vehículo, a fin de evitar inconvenientes y agilizar los controles. Prestar atención a los carteles indicadores y/o al Personal Policial sobre los desvíos obligatorios.

A motociclistas

Usar casco apropiado. Mejor si es integral, con protector de mandíbula. No transportar más de dos personas. No transportar a niños menores de doce años.

No conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.No conducir con exceso de velocidad.

Respetar las señales del tránsito. Mantenerse en una vía, evitar zigzaguear entre los vehículos.

Observar siempre las bocacalles antes de cruzar. Contar con las luces adecuadas y funcionando.

Utilizar vestimentas visibles y material reflectivo: chalecos, etc., que les haga visible en las rutas.

Evitar los puntos ciegos de la visión de los automovilistas.Prestar atención a las condiciones de las rutas (presencia de arena, agua, aceite, baches, etc.).

Observar a los vehículos estacionados, pues las puertas pueden ser abiertas repentinamente y causar accidentes.