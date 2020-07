Frente Amplio entiende que «no son buenas señales para la democracia»

El 15 de julio se cumplió un año de la instalación de la Mesa que preside la Junta Departamental (JD), que de acuerdo al artículo 4° de la Ley Orgánica Municipal, el presidente y sus vicepresidentes «durarán un año en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelectos». Pero, sin embargo, en la sesión ordinaria del pasado jueves no se encontró en el orden del día la elección de nuevas autoridades, lo que llamó la atención del edil Carlos Beasley (FA) quien pidió explicaciones a la Mesa sobre lo que estaba ocurriendo. EL PUEBLO consultó al edil Beasley y al asesor jurídico de la JD, el abogado Pablo Perna para conocer los distintos puntos de vista.

SEÑALES NO TAN BUENAS

«Cuando a pocas horas antes de la sesión del día jueves recibimos la citación y el orden del día –comenzó diciendo Beasley-, advertimos que en el mismo no contenía la elección de las nuevas autoridades de la JD. Pensamos dentro de la buena fe que en el informe de presidencia se iba a hacer alguna mención al asunto y que algún edil iba a proponer la inclusión en el orden del día. Empezó la sesión, nadie incluyó el tema, el presidente no informó nada al respecto, se dio el tratamiento de los temas que estaban previstos para la sesión de ese día, y antes que terminara la sesión y que el presidente la levantara, hice la consulta a la mesa.

El presidente no respondió, pasó la palabra al asesor jurídico quien argumentó que basándose en la ley que posterga las elecciones departamentales para setiembre por la imposibilidad de realizar el acto eleccionario por la pandemia, se extendían los plazos de todos los cargos electivos. Ahora, hay que pensar que la JD no estaba impedida de hacer sus elecciones porque está sesionando hace ya bastante tiempo, porque había el quórum requerido para sesionar y para elegir autoridades».

«De cualquier manera, nadie secundó la moción que presenté desde la banca y se dio por terminada la sesión. De haber existido ese acto de elección de las nuevas autoridades de la mesa, seguramente no iba a cambiar la mesa que está actualmente presidiendo la JD, porque las mayorías sigue en manos del Partido Colorado y sus socios minoritarios. Pero lo que sí cambia, seguramente, es el concepto de la democracia y de la libre elección de las autoridades. No costaba nada, apenas unos pocos minutos plantear el tema en sala, que los ediles se expidan al respecto, que al menos diéramos la discusión de la necesidad o pertinencia o no de realizar estas elecciones y así mantener o cambiar la mesa de presidencia y de vicepresidentes en la JD».

«Esto fue negado por el señor presidente del Partido Colorado y bueno, así quedaron las cosas. Son señales que no son tan buenas para la democracia, si bien hay Juntas Departamentales que actuaron de la misma forma, hay otras que hicieron elecciones y cambiaron de autoridades. Pero el hecho no es lo que hagan los demás sino la oportunidad que perdimos de un nuevo acto de democracia, dar una señal a la gente que estamos dispuestos en todo momento a respetar las libertades que tanto nos costó recuperar y que tanto nos cuesta mantener».

«Son señales que se deben dar a la gente. Son señales que debemos darnos entre nosotros y que, además, haber hecho esa elección hubiese sido una señal de respeto a la democracia, de respeto a los iguales en la JD, y, sobre todo, de respeto a la autonomía de la JD. Perdimos una hermosa oportunidad para la democracia, pero quienes resolvieron, el Partido Colorado, tendrá que hacerse cargo».

EL PRESIDENTE DEBE CONTINUAR

Para el doctor Perna, «la Ley 19.875, que es la que modifica la fecha de las elecciones departamentales y municipales para el 2020, en el artículo 3° establece la prórroga del mandato tanto de la JD como de las intendencias hasta que asuman las nuevas autoridades electas. Por lo tanto, las elecciones son el 27 de setiembre y las nuevas autoridades van a asumir 60 días posteriores al acto electoral».

«Nuestro reglamento interno divide los períodos legislativos en 5, y que el presidente electo durará durante ese período legislativo. Por lo tanto, nosotros de acuerdo a esa interpretación de que se divide en 5 períodos legislativos, no hay un sexto período legislativo, y en este caso por ley se vio prorrogado el último período legislativo, entonces nosotros entendemos que el presidente debe continuar al ser una de las autoridades electas por la JD».

«Las JD han tenido diferentes criterios, algunas han ratificado lo actuado, otras no han hecho absolutamente nada, pero han tenido prácticamente el mismo criterio nuestro, por lo que no ha sido necesario elegir nuevas autoridades».

«Pero si quedara alguna duda respecto a nuestra posición desde el punto de vista legal, de todas formas, la legitimación de los actos que pueda tomar el presidente, de acuerdo a nuestro reglamento interno, es legítimo en virtud que el artículo 10 establece que mientras no asuman las nuevas autoridades de la mesa, seguirá ejerciendo la mesa designada por la legislatura anterior. Por lo tanto, de acuerdo a las disposiciones que tenemos, como nuestro reglamento interno, y en una interpretación armónica con la Ley 19.875 consideramos que no sería necesario la elección de un nuevo presidente, sino que debería continuar» quien hoy está, concluyó.