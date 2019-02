Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal.

Caminería

Es el único Municipio que cuenta con el equipo vial, como lo decía anteriormente. Un equipo vial bastante importante. El equipo vial tuvo un perfilado de recarga hasta Sarandí de Arapey. Hemos sentido algún comentario que Sarandí de Arapey no le corresponde al Municipio de Colonia Lavalleja, es verdad, pero, cuando asumimos este compromiso con la Intendencia del equipo vial, nos dijeron que, si en algún momento necesitamos del equipo de Colonia Lavalleja para hacer algunos tramos y no les corresponde, ¿ustedes están dispuestos? Y yo les digo que sí, porque, en realidad, con el equipo vial que tenemos hoy, que es un orgullo, no nos costaba hacer algunos kilómetros que no nos correspondía. Y, además, es un pueblo del Municipio de Mataojo, que tampoco lo pasamos por arriba; hablamos con la Alcaldesa, le transmitimos el trabajo que íbamos a hacer en algún momento. También, nos agarró con los camiones que ellos tenían disponible. Quiero aclarar eso, porque, en realidad, me parece que es muy importante, aunque no es de nuestra jurisdicción, y que darle la mano a un vecino, no nos cuesta nada. Es un agradecimiento al equipo con el que hoy podemos contar. Se hizo como les dije, perfilado y recarga hasta Sarandí de Arapey, jurisdicción del Municipio de Mataojo.

Apoyo a la construcción del Paso Nuevo Arapey

Calles internas de Guaviyú de Arapey y Cuchilla, con recargas totales; además, en Pueblo Ruso, Pueblo Olivera, Pueblo Las Flores y Migliaro.

Bacheos periódicos que se hacen en el bitumen.

Implementación del Taller Mecánico

Se terminó el Taller Mecánico. Se techó, se construyó el Taller Mecánico del Municipio, se dotó con algunas herramientas, e insumos, aunque, estamos muy lejos de tener las herramientas adecuadas, pero, se está tratando de hacer lo mejor posible para que el equipo vial que tenemos, pueda hacer prácticamente todas las reparaciones nuestras, que hoy, las hacemos desde acá. Esto tuvo un costo de $120.000.

Policlínica de Cuchilla de Guaviyú

También era una inquietud que se tenía en la zona, donde hay una doctora radicada 15 días. Ahora, se logró que tenga una enfermera permanente. Ahí, la doctora no podía vivir más, porque, en realidad, se llovía toda la policínica, no podía tener la medicación, y, el Consejo del Municipio, determinó que, también, era una de las situaciones críticas y que deberíamos poner en el presupuesto de este año 2018. Allí se hizo una instalación de tirantes nuevos metálicos, chapas nuevas, pintura interna y externa e instalación eléctrica nueva. Se contó con el apoyo de material importante del sector Gramón: arena, tanto de revoque como de hormigón; algún sobrante allí de Paso Nuevo, me acuerdo que la Intendencia colaboró y lo llevó para la zona.

Esto insumió un costo de $ 186.000; presupuesto del Municipio que aportó para esa obra.

Ambulancia propia

Se apoyó para que se pudiera contar con ambulancia propia; también allí hubo una gestión ante ASSE, para que se lograra la ambulancia. Allí hay un vehículo utilitario, vino en el período cuando el Maestro Ramón Fonticiella era Intendente de Salto, se logró ahí para la zona. Estaba dotado como una ambulancia y hace poquito lo reparamos acá en el Municipio. No es una ambulancia nueva, pero, por lo menos, esa zona también cuenta con eso y es una gestión que se hizo desde el Municipio, la Intendencia, ASSE y los vecinos, quienes se juntaron y se pudo lograr el objetivo.

Nuevo alumbrado en Guaviyú de Arapey

Allí se instalaron 47 focos; no está terminado el alumbrado, se van a colocar 10 focos más, que los colocará Asdrúbal Pintos. Van a quedar instalados un total de 57 focos. Ahí había un alumbrado no muy bueno.

También, se hizo el cableado de ensamblado, como lo dije antes; esto, va a permitir a futuro, reducir gastos.

Reposición de lámparas en toda la jurisdicción del Municipio

Son más de 400. Ustedes ven que, al principio, las reposiciones eran muchísimas, pero, ahora, se tendrán los recursos, se está tratando de mantener al día. Nosotros, también, tenemos un camión en licitación desde el Municipio, lo que está gestionando la Intendencia, que va a ser destinado para el alumbrado. Un camión que tenga otra movilidad. A veces, tenemos cinco o seis lámparas apagadas en el pueblo, pero contamos con dos camiones. Realmente, necesitamos uno dedicado prácticamente en el equipo vial y el otro camión, que sea multiuso, para todo.

Entonces, tenemos que tratar de buscarle la vuelta, de dejarle disponible para los actos eléctricos. La respuesta es mucho más rápida hoy en día, porque contamos con los recursos y los materiales.

Esto insumió un presupuesto del Municipio de $ 680.000.

Sala Velatoria de Pueblo Migliaro

Obra que está iniciada, que también la determinó una necesidad que determinaba tanto a la población y al Consejo del Municipio. Determinó la ampliación y las mejoras.

Levantó algo de pared; ahí venimos bastante bien. A veces también decirles y explicarle a la población que, si bien tenemos tras funcionarios que están abocados a obra, pero, al contar con el equipo vial, nosotros a veces, tenemos entre cinco o siete funcionarios manejando máquinas; antes no se tenía maquinaria, entonces, esos cinco o siete funcionarios, estaban para otras tareas, tanto como cortar pasto o lo que fuera, o lo que faltara en el Municipio. Esto hace que tener esta gente en los equipos viales, tenemos que ir maniobrando porque, no tenemos una gran cantidad de funcionarios y tenemos obras importantes como esta. La gente que está en obras, tratamos que estén en obras, y, a veces, tienen que salir a hacer otras funciones y a veces, se tiene que parar la obra que se está haciendo. Tratamos de no hacerlo con frecuencia, pero, hay momentos que sí lo tenemos que hacer como ahora, por ejemplo, que venía fin de año, los que estaban haciendo la Sala Velatoria.

Los muchachos tuvieron que salir a otra parte, tratar de dejar lo más prolijo el pueblo, para las fiestas.

Eso era un poco lo que quería explicarle a la gente, la que a veces, no entiende, pero, la obra, está iniciada. Seguramente, Noelia (Alcaldesa Suplente), la va a seguir cuando quede, o lo vamos a seguir, pero, vamos a tratar de sacarla lo antes posible.

Lo que se va a hacer en la Sala Velatoria, es una segunda sala, a la que se le hizo la cementación. Se le va a cambiar todo o que son los pisos, se le va a construir dos baños, tiene uno; se va a agrandar la cocina, toso lo que es cieloraso, toda la parte eléctrica a nueva.

Eso es lo que se va a hacer, en lo que es la Sala Velatoria de acá de Pueblo Migliaro. Esto insumió hasta la fecha, un costo de $ 130.000, lo que se ha determinado para lo que es esta obra.

A medida que vaya avanzando la misma, iremos pidiendo más partidas hacia la Intendencia, y ésta, va liberando las partidas para seguir la obra.