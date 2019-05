Muchas personas alérgicas, están convencidas de que la llegada del otoño, está necesariamente vinculada a los estornudos y dificultades para respirar.

Creemos que en estas estaciones, también se dan ciertos condicionantes que pueden fomentar la presencia y la agresividad de algunos alérgenos.

¿Será también así en niños?

Luego de dialogar con el Dr. Juan Lema, quisimos compartir con ustedes conocimientos brindados por el profesional, que nos van a ser muy útiles.

Al consultarle, ¿Es la alergia, un problema de estación?, esto nos respondía:

No, en realidad la alergia es un problema de la persona afectada. Del niño en este caso.

Es una hipersensibilidad a algo que la persona tiene y que reacciona de manera agresiva.

¿La puede usted definir?

Alergia es: una respuesta exagerada que tiene nuestro organismo, ante factores externos que habitualmente, son tolerados por la mayoría de las personas.

Podemos decir que no es un tema estacionario.

Sí, cada estación puede tener sus características por la presencia de cierto polen o ácaros, ambientes más cerrados o menos ventilados, que predisponen o no, a ciertos contactos.

Entonces, si podemos considerar que la persona es alérgica, no es la estación que lo provoca.

¿Cuántos tipos de alergia existen?

Las alergias de vías respiratorias altas, bajas, vía digestiva, de piel, reacciones anafilácticas, reacciones a fármacos y las alergias alimentarias. Ésta última en niños, es una causa muy frecuente que está asolapada: alergia a la proteína de la leche de vaca, que está asociada al asma del niño.

La alergia se manifiesta, no solamente porque el niño consuma leche, cualquier derivado de ésta, donde esté la proteína, con o sin lactosa, va a hacer una reacción alérgica con un cuadro intestinal y una crisis de asma.

Esto, no quiere decir que es igual a la intolerancia a la lactosa.

¿Tiene que ver su sistema inmune con la vulnerabilidad?

Si, el sistema inmunológico cumple la función de protegernos, cuando ingresa una bacteria a nuestro cuerpo, genera anticuerpos y ataca al organismo.

En la persona que ya tiene el gen para desarrollar alergias, tiene estas reacciones, frente a estos estímulos. El sistema inmunológico lo desconoce, y reacciona de una manera agresiva.

La alergia puntualmente, es una pérdida a esa tolerancia a algo.

¿Ante que puede reaccionar el niño?

Habitualmente existen grupos grandes a los que el puede reaccionar, que son: Ácaros, vulgarmente conocido como el polvo doméstico. Que no son más que ácaros que se desintegran. Y sus proteínas tienen un alto poder en la sensibilidad de nuestro organismo hacia ellas y en estas personas, reacciona como si fueran algo extraño.

Tiene que ver la genética allí.

¿Es exclusivamente hereditaria?

Un padre alérgico, genera un cincuenta por ciento de posibilidades de desarrollar una alergia. Los dos padres alérgicos, generan un setenta y cinco por ciento de posibilidades de generar alergia.

De todas formas, no quiere decir que necesariamente ese niño va a ser alérgico. Sí tiene, un setenta y cinco por ciento de serlo.

¿De todas formas se realiza un examen que allí lo dictamine?

Cuando realiza en principio un interrogatorio y hay una historia de alergia familiar, se trata de lo que comúnmente llamamos paciente atópico.

Quiere decir que tiene una herencia genética de alergias.

Pudiendo ser de primera línea (abuelos), segunda (tíos) y tercera línea(padres).

¿Qué síntomas nos puede revelar que el niño está con alergia?

El profesional que lo está atendiendo, lo que hace es sumar síntomas.

Generalmente el niño tiene una manifestación en piel, como en vías respiratorias, intestinales, como alergias más frecuentes.

En reacciones en vías respiratorias altas que afecta nariz, ojos, oídos, laringe y reacciones en vías respiratorias bajas, (asma), podemos hablar de la rinitis, conjuntivitis, rinusinusitis, otitis secretoras de origen alérgicas, producto de una inflamación de la vía respiratoria alta que es un tejido solo.

Las alérgicas de anafilaxia, que son las severas, muchas veces llevan a la muerte. Pero en lo que respecta al niño, en el área que más se manifiestan las alergias es en la piel, que es la dermatitis atópica. Es el niño que nace con una piel sana y con el correr de los días se vuelve enrojecida, con picazón.

Pero el niño con la historia de padres alérgicos, tiene el rótulo de paciente atópico, con la piel enrojecida desde lactante.

¿Pueden los peluches provocar alergia?

El organismo se va sensibilizando, lentamente.

La exposición contínua al alérgeno, hace que se vaya ganando esa intolerancia y por ende la respuesta alérgica. Si se encuentra predestinado va a comenzar con diferentes reacciones.

Dermatitis atópica (en piel):

Se caracteriza en el niño, por la piel roja, seca, que se descama y pica.

Si ello se presentara, en un niño con el historial de los padres alérgicos, queda con la posibilidad de a partir del año o dos, desarrollar una rinitis o asma. Puede pasar luego, con el tiempo a la inversa.

Vías respiratorias:

En la más frecuente que es esa dermatitis atópica, se le suma las crisis del asma o de rinitis.

O sea el estornudo, el moco, la nariz tapada, es un congestionamiento que de alguna manera hacen pensar que el niño es alérgico.

Pueden debutar con una rinitis o un broncoespasmo de lactante mismo, pero no es lo habitual.

Lo habitual, es que primero afecta en piel y luego se suma en vías respiratorias. Que se trata de una reacción a lo que se inhala: ácaros, polen, hongos.

¿En caso de no tener una predisposición genética, también puede desarrollar alergia?

Sí, puede.

No quiere decir que el niño que no tiene padres alérgicos, no desarrolle una alergia.

Las reacciones alérgicas, vienen en alto aumento, no solo por el cruce genético mencionado, sino por la cantidad de estímulos ambientales.

¿Hay una forma de prevenir una alergia?

Si se sabe que el niño es un atópico, es preferible mantener el cuidado frente a los estímulos que uno lo va a exponer.

Cuidados de polvos del ambiente, cargados con hongos de pared o de interiores, entre otros.

Porque si el organismo se enfrenta a esas situaciones, se va a desarrollar esa reacción.

¿Es contagiosa para los demás niños?

No, no es contagiosa.

Es quien es alérgico y quien no lo es.

Alergias alimentarias

En el mencionado caso del niño que consume leche de vaca y reacciona ante su proteína, si se diagnostica, se le realiza una dieta estricta sin proteína de leche de vaca por un período de un año y generalmente el organismo cura.

Pudiendo volver a consumir esa leche sin problema, porque el organismo pierde la memoria inmunológica, que generó de rechazo a la proteína.

Es muy amplio el tema alergia y apasionante. Gustosos continuaremos en próximas ediciones de Ayudando a su salud.

¿Se cura la alergia?

Exceptuando algo puntual quitándolo de la dieta, pierde la memoria.

Y lo más parecido a la cura en alergias, es el tratamiento la desensibilización en himenópteros (Picaduras de avispas o de abejas).

Esa alergia tratada con inmunoterapia, tiene un alto porcentaje de cura, inoculando al paciente con el veneno del insecto.

El cuerpo se acostumbra a esa cantidad de veneno y si lo vuelve a picar una avispa, no reacciona.

¿Por qué se usa corticoide en algunos casos?

Para tratar el síntoma es muy necesario.

Pero si se desea bloquear la alergia, debe hacerse un tratamiento con inmunoterapia. Administrándolo en dosis crecientes al alérgeno que se testó y que dió reacción positiva, hasta encontrar la tolerancia del organismo, modulando la respuesta inmunológica.

Algunos consejos contra las alergias

Aspirar las alfombras con frecuencia y limpiar inmediatamente productos derramados.

Ventilar los ambientes de 5 a 10 minutos por día y no hacer uso excesivo de la calefacción.

Cambiar los filtros de la misma y del aire acondicionado con el objetivo de evitar bombear el aire con polen o ácaros.

Lavar las sábanas por lo menos una vez por semana.

Evitar los peluches en las camas de los niños.

Dejar entrar el sol a los ambientes, disminuyendo la humedad y eliminando alérgenos.

Usar aspiradoras con filtro HEPA que no deja salir al alérgeno.

Evitar que las mascotas, suban a las camas.

Renovar el colchón cada diez años.

Usar extractor al cocinar.

No utilizar pinturas o productos químicos en espacios cerrados.

Evitar fumar en interiores.

Mary Olivera