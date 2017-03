Washington, 20 mar (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo hoy que «de una dictadura se sale por elecciones» y por eso exige al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, convocar a la mayor brevedad comicios generales, libres y con observación internacional.

«De una dictadura se sale por elecciones, eso fue así en Uruguay, Chile, Argentina. De las dictaduras se sale con elecciones y esa es la solución», afirmó hoy Almagro en una rueda de prensa en la sede de la OEA junto a Lilian Tintori, Patricia de Ceballos y Oriana Goicoechea, familiares de políticos presos en Venezuela.

Esta comparecencia, iniciativa de Almagro, es su primera aparición pública después de pedir el pasado martes la suspensión de Venezuela de la organización si no celebra elecciones generales en 30 días, una medida de sanción para la que necesita el apoyo de dos tercios (24) de los 34 Estados miembros.

Preguntado por si sería un fracaso que los Estados de la OEA no secundaran su propuesta, Almagro dijo: «El único fracaso sería el haberme callado la boca ante las tremendas violaciones a la institucionalidad democrática, los derechos humanos, civiles y políticos en Venezuela».

El excanciller uruguayo, que lidera la OEA desde mayo de 2015, asegura que «sí ha habido un cambio fundamental», porque el «régimen dictatorial» de Maduro «ya no tiene impunidad».

«La impunidad que tenía para demonizar a la oposición no existe más porque lo estamos marcando, porque estamos poniendo ese tema en la agenda internacional y lo estamos denunciando en los ámbitos que corresponde», indicó.

Además, dijo que los países «no tienen por qué adelantar su posición sobre el tema», que pueden «manejarlo de acuerdo a sus tiempos y sus debates democráticos internos» y que respetará sus decisiones.

Almagro dijo que su papel ha sido el poner sobre la mesa información «basada en hechos» para «empujar una agenda a la hora de recuperar la democracia en el país».

Preguntado por si ha hablado sobre el tema con representantes del Gobierno de EE.UU., respondió irónicamente: «A pesar de que soy un agente de la CIA no he tenido muchos contactos», en alusión a la acusación de ser un agente de la inteligencia estadounidense que le ha hecho repetidamente el Gobierno venezolano.

Almagro dijo que tiene previsto reunirse esta semana «con el presidente del Consejo Permanente y los coordinadores regionales» sobre su petición de la suspensión y adelantó que, si esos encuentros no arrojan novedades, se irá haciendo público «como corresponde».

Al término de la rueda de prensa, Tintori, esposa del líder opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, pidió «auxilio» a los países de la OEA, en declaraciones a los periodistas.

Además, adelantó que estará en Washington hasta el miércoles y tiene previsto reunirse con representantes del Gobierno de EE.UU., sin precisar más al respecto.

La comparecencia fue interrumpida al comenzar por la representante venezolana en la OEA, Carmen Luisa Velásquez, quien acusó a Almagro de usar el ente para «fines proselitistas» y anunció que ha pedido al Consejo Permanente consultar a los otros 33 países miembros para evaluar la conducta «deplorable» del secretario. EFE