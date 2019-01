La dirigente de la Lista 71 del Partido Nacional dice que debe cambiar el modelo de gestión de la Policía de Salto

Luego de que las principales figuras de la Lista 71 del Partido Nacional dijeran en reiteradas oportunidades que la inseguridad es un problema que sigue generando preocupación entre la población y que las situaciones de violencia siguen siendo moneda corriente, lo que pasa en nuestro medio hoy, se ve reflejado de esa manera día tras día, cuando los diarios anuncian en cada jornada una serie de robos y rapiñas que se dan por todos lados.

Sin embargo, hemos visto que por más que la Policía haya incrementado el patrullaje, el mismo no ha sido suficiente y los golpes se siguen dando de manera inusitada. Por eso, desde la Lista 71 del Partido Nacional se ha venido señalando una y otra vez que Salto tiene problemas de gestión a nivel policial, los que deben ser corregidos, porque la actual gestión de esas fuerzas de seguridad vienen siendo insuficientes.

Por este tema, la dirigente de la Lista 71 en Salto, María Eugenia Almirón, reclamó públicamente la renuncia del jefe de Policía de Salto, Oldemar Avero, diciendo que esa postura no se trata “siquiera de una cuestión personal con el jerarca, de quien no podemos referirnos personalmente porque no lo conocemos, sino que lamentablemente las recetas que ha instrumentado para combatir la inseguridad no dan los resultado esperados por la población y los hechos están a la vista”.

En ese sentido, el planteo de Almirón, consiste en el recambio del titular del Comando de la Jefatura de Policía de Salto con el fin de que se tracen nuevas estrategias que ayuden a mejorar la gestión policial en el departamento y con ello mejor el combate a la inseguridad que golpea a nuestra ciudad. En los últimos días en Salto ocurrieron una serie de hechos de violencia que ameritaron que Almirón entendiera necesario ratificar sus dichos. Entre ellos, una serie de rapiñas armadas y el robo a la dueña de una farmacia por un sujeto armado, en la zona del Obelisco.

“Lo que consideramos que debe cambiar es el modelo de gestión de la Policía de Salto en general”, aseveró la dirigente herrerista.

El reclamo fue planteado el pasado mes de diciembre durante una conferencia de prensa de cierre de año, de la Lista 71, en la que además de Almirón, participó el candidato a intendente por esa agrupación, el empresario Francisco Blardoni y otros integrantes del herrerismo salteño como José Cerecetto, Nestor Tecco y Elisabeth Durán.