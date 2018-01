“Estoy esperando que la Justicia me diga qué pasó con mi hija”, dijo el padre de Nazarena

Tal como estaba previsto, a las 20.00 horas de ayer, se llevó a cabo la marcha organizada por familiares y amigos de la joven Nazarena Porto, quien fuera encontrada sin vida en aguas de la cañada Santa Cecilia, el pasado martes. La movilización comenzó en la esquina de calle Uruguay e Ituzaingó, culminando con una concentración en Plaza Artigas.

JUSTICIA PAREJA PARA TODOS

María José Porto, tía de Nazarena, dialogó con EL PUEBLO durante la concentración que tuvo lugar en la noche de ayer en Plaza Artigas, manifestando que el motivo de la movilización, es solicitar Justicia por el fallecimiento de la joven.

Cuéntenos cómo fueron los hechos

Nazarena desapareció el sábado 30 de diciembre, por mi parte le puedo decir que el último día que la vi fue ese mismo día, cerca de las 17:00 horas, cuando salí de mi casa, para dar mis vueltas previas a las víspera de Fin de Año, y no la vi más.

El domingo 31, al no tener el padre ninguna noticia de ella, hizo la denuncia correspondiente, para que se la pudiera buscar y de ahí en más, la Policía estuvo moviéndose en su búsqueda, por aquí y por allá, pero se complicó un poco por causa de los festejos de Fin de Año y se fue a dar con ella recién el martes 2 de enero.

¿Ustedes no estarían de acuerdo con el resultado de la autopsia?

Lo que le puedo decir es que la familia aún no tuvo ningún dato, no se nos dio ningún parte médico ni forense; lo único que se nos dijo es que podíamos velar a Nazarena a cajón cerrado, porque hacía más de dos días y medio que había fallecido y el haberla encontrado en el agua y al rayo del sol, la descomposición había sido más rápida; más nada.

Pedimos que no se agregue nada más, que no se diga nada más, porque nosotros, su familia, no estamos enterados oficialmente de absolutamente nada.

Sabemos que todo está bajo investigación, hasta llegar al o a los culpables que hicieron esto con la niña, porque tan sólo tenía 16 años.

La familia ha sostenido que Nazarena fue víctima de homicidio, ¿usted también lo cree?

Por supuesto. A Nazarena la mataron. Era una niña que jamás salió de su rutina, siempre volvía a casa, tenía una rutina estricta, como toda adolescente, ella siempre estaba en casa.

Desmentimos que se haya ido a suicidar al lugar donde la encontraron, si no conocía más que un poco de Salto, cómo va a ir hasta ese lugar. Por eso sostenemos que la mataron, lo queremos aclarar, a Nazarena la mataron, fue un asesinato. Quién o quiénes sean; él o ellos, tienen que pagar. Queremos justicia por ella; queremos que la Justicia actúe, que encuentre a los responsables, que paguen con prisión.

¿Manejan alguna hipótesis del por qué ocurrió el fallecimiento?

Nada; no tenemos ninguna información, no sabemos más que lo que le comenté; está todo en manos de Abogados. Por eso no le puedo decir más nada sobre lo sucedido; porque no sabemos, no hemos podido acreditar nada, y hasta que no esté todo listo, todo pronto luego de terminadas las investigaciones, ahí recién nos van a dar parte a nosotros. Partimos de la base que hablamos de una niña de 16 años que no tenía enemigos, lo ocurrido nos llama la atención a la familia y a los amigos.

Nazarena era una gurisa sana, que no tenía maldad y tenía toda una vida por delante. Vivíamos todos juntos en nuestra casa, o sea, mi madre con sus cinco hijos y sus nietos, una familia bien, humilde, de trabajadores,

¿Qué mensaje desean dar?

A la Justicia y particularmente a toda la sociedad, que esto le puede pasar a cualquiera. El año pasado han sucedido muchos casos y este año, le tocó a nuestra familia. Es una situación muy dolorosa. Al ser, también, personas de bajos recursos y trabajadores, se nos complican las cosas, por eso queremos que se haga justicia; porque si a lo mejor, nosotros estuviéramos en una mejor posición, el caso se manejaría de otra manera, eso es lo que queremos, que la Justicia sea pareja para todos. Que no cuente el apellido o el bolsillo y que se haga público para que se vea que nosotros también tenemos derechos. Como seres humanos, nos preguntamos: ¿dónde están los derechos de los niños, de los que tanto hablan?; ahora los queremos, queremos la protección que necesita el pueblo; por eso aportamos nuestro granito de arena para que esta sea una sociedad tranquila, de lo contrario, no lo será nunca.

QUE ESTE CASO

NO QUEDE IMPUNE

Por su parte, el padre de la joven, Joaquín Porto, aseguró que a su hija la mataron, ya que presentaba un golpe en el cráneo, lesiones en el rostro y escoriaciones en el cuerpo. «Estoy esperando que la Justicia me diga qué pasó con mí hija. Hace 4 días que no duermo, no como, sólo quiero que este caso no quede impune», dijo.

Porto también informó de que el lugar en donde apareció el cadáver no era un lugar al que su hija acostumbraba ir, al encontrarse a varios kilómetros del barrio Progreso, donde vivía con su familia.

La joven, de 16 años de edad, era buscada desde el pasado sábado 30 de diciembre, después de que su padre realizara la denuncia, manifestando que su hija no había regresado al hogar como era de costumbre.