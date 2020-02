El apronte de la caballada antes de partir para participar de la marcha de los jinetes que acompañarán al presidente de la República en su caravana desde el parlamento a la Plaza Independencia.

Unos 1.500 jinetes apoyarán mañana el acto presidencial, con un espectacular e histórico desfile de caballería en la capital del país.

La cifra es estimada, ya que podrán sumarse algunos, pero llegarán de todos los departamentos del país y pertenecen no sólo al rubro agropecuario sino de varios otros.

Desde nuestro departamento serán unos 70, cuyos caballos partieron ayer en dos camiones. El comisario del grupo de Salto, Diego Henderson Carcabelo, dialogó con EL PUEBLO indicando que el grupo se armó con la iniciativa del productor Steve Colinet, tras comunicarse con él y así junto a Alejandro Rovira, Mario Rossi, Andrés Branca, entre otros, en diez días habían juntado dos camiones de caballos para participar del desfile y organizaron junto a los comisarios del resto del país, la actividad de mañana.

APOYO AL NUEVO GOBIERNO

Henderson explicó que el grupo surge con el objetivo de apoyar al nuevo gobierno, ya que “todos estamos con grandes expectativas de un cambio, y es una forma de mostrar que los valores del Uruguay no están perdidos”.

Sostuvo que es algo inédito y participarán no sólo personas vinculadas al sector agropecuario como productores, capataces, peones de campo, y familias del medio rural, sino electricistas, comunicadores y comerciantes, etc.

SE ARMARÁN EN COLUMNAS DE A TRES

El desfile partirá desde el Prado, y se armarán por departamento (Salto es el número 9). Los jinetes irán en columnas de a tres, encabezando la delegación una pancarta de Salto, la bandera uruguaya, los referentes, la bandera de Salto, los niños y mujeres y resto de los integrantes del grupo. No se llevarán banderas partidarias.

EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD

Los organizadores transmitieron a los participantes el realizar el desfile con tranquilidad, a no contestar insultos, e ir con educación y responsabilidad; “estaremos a la altura de un cambio de mando presidencial”, expresó Henderson.

UN HONOR PARA EL PRESIDENTE

Al enterarse de la movida, el presidente Luis Lacalle Pou manifestó que para él es un honor el hecho de que haya juntado tanta gente para escoltarlo de a caballo, ya que él es tradicionalista, contó el coordinador de la marcha Eduardo “Vasco”Etchevarne quien explicó que en la mañana de mañana, sobre las 9.30 ensillan los caballos y sobre el mediodía emprenden rumbo al Palacio Legislativo, donde sobre las dos de la tarde se formarán rodeándolo en forma de herradura.

Asimismo informó que un equipo especial de limpieza de la Intendencia de Montevideo seguirá a los caballos, por lo cual las calles quedarán limpias.