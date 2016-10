El vicepresidente de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Eduardo Bandeira, informó a EL PUEBLO que la altura del río Uruguay se mantendrá estable y que no habría mayores adversidades que las ya generadas. El jerarca sostuvo que en los últimos días el río Uruguay prácticamente “se podía atravesar sin problemas”, mientras la altura del embalse estaba a unos 30, 40 metros.

Pero dijo que “cuando se visualizó una tormenta en la cuenca alta y media del río Uruguay se levantó aún más el nivel del Lago, con el fin de tener la suficiente reserva de agua posible y poder regular el aporte de agua que venía desde el norte a fin de que la crecida fuera controlada”.

El jerarca indicó que la altura del río Uruguay frente al Puerto de Salto se mantendría entre los 9,70 y 10 metros de altura, y ya para el fin de semana comenzará a descender pues no se auguran más episodios de lluvia en la cuenca inmediata. “No hay a la vista ningún pronóstico de fenómenos especiales”, concluyó el delegado uruguayo de la CTM. La evolución del río Uruguay frente a las costas del Puerto de Salto comenzaron a preocupar a las autoridades cuando en los últimos días hubo un aumento notorio del nivel de las aguas, obligando a que algunas calles pudieran llegar a cortar paso y que además se generaran alertas para saber si las distintas instituciones tenían que intervenir en algunas actuaciones, algo que esta vez no fue necesario. En tanto, las autoridades prosiguen alerta y evalúan cada minuto cómo sigue la situación, la que por el momento parece que no pasará a mayores.