Los alumnos de la Escuela No. 83 de Colonia Rubio pintaronmurales para entregarles al grupo de Mujeres Rurales de la localidad.

Este jueves 12 se reunirán con todas las mujeres de la zona para festejar su día. «Desde la Escuela 83 se las homenajea con esos murales realizados por los alumnos» – compartió con EL PUEBLO la Directora de la escuela Mary Rossi.

«La idea de festejar el Día de la Mujer con todas las mujeres de la zona surgió desde el Grupo de Mujeres Rurales de Colonia Rubio que trabajan desde hace siete años para mejorar la integración y participación de las mujeres de la zona en actividades sociales y productivas con el propósito de aportar mejoras a la calidad de vida de los habitantes de la colonia» – manifestó.

El vínculo es muy cercano porque soy integrante del Grupo de Mujeres Rurales de Colonia Rubio desde que se creó en el 2013 y también participan algunas madres de los alumnos de la escuela . El Grupo de Mujeres se reúne en la Sede de la Sociedad Fomento de Colonia Rubio pero en algunas ocaciones lo hacen en las escuelas de la zona La 83 y 113.

La temática es variada pasando por las necesidades de la zona y las demandas de instituciones que apoyan y promueven la participación del Grupo de Mujeres.

El grupo cuenta con un proyecto productivo que es un banco de vaquillonas y con la representación en distintas organizaciones como Mesa de desarrollo, Sociedad Fomento de Colonia Rubio, Comisión Nacional.

También realiza eventos sociales y culturales en la Colonia.

El propósito para éste año es que se acerquen e integren más mujeres de la zona.

ACTIVIDADES CON LA RED GLOBAL DE APRENDIZAJE

Es un grupo abierto a todas las mujeres que quieran participar.

Desde la escuela 83 para éste 2020 se propone continuar trabajando en Red Global de Aprendizaje. También seguir con el Proyecto de Inglés sin Límites.

Hacer proyectos de integración e intercambio con otras escuelas rurales.

«Éste año tenemos 7 alumnos… por ello es que se apunta a la integración a través de Red Global y de los agrupamientos de escuelas para facilitarles a los alumnos el intercambio y comunicación con otros niños y para que conozcan otras realidades.

Nuestra escuela rural cuenta hoy con muy pocos alumnos pero ellos también son alumnos de una escuela pública uruguaya y por lo tanto merecen tener todas las oportunidades que tienen los alumnos de otras escuelas numerosas.

Es lo que nos proponemos con la comunidad y las familias de la Escuela trabajar para brindarles igualdad de oportunidades a pesar de las distancias y la cantidad.

Lo más importante en la escuela es que sea un espacio donde el alumno quiera y disfrute estar porque allí se le brindan las estrategias y recursos que necesita para aprender

Para esos logros se trabajará en nuestra escuela el presente 2020″.

Preinscripción 2020

Los centros que quieran ingresar a la Red se comprometen a:

Habilitar espacios para promover las Nuevas Pedagogías, donde propiciar la reflexión sobre el avance de la Red y el uso de sus herramientas (rúbricas de evaluación por competencias, diseño de Actividades de Aprendizaje Profundo).

Promover reuniones periódicas con el mentor Red.

Facilitar la participación de su colectivo en las distintas iniciativas del proyecto, en particular los trayectos de formación continua.

Contar con al menos 5 docentes comprometidos a trabajar en este enfoque pedagógico (este mínimo no aplica a centros educativos rurales).

La invitación está abierta a todos los centros educativos del país, públicos y privados.

Los centros que ya integran la Red Global no deben volver a inscribirse.

Red Global de Aprendizajes es una iniciativa de colaboración internacional que busca integrar nuevas formas de enseñar y aprender en instituciones educativas de diferentes partes del mundo, a través de un marco común de acciones e investigación. El objetivo es impulsar, sistematizar y evaluar un conjunto de prácticas educativas que tiendan al «Aprendizaje profundo» y al desarrollo de «competencias transversales» para la vida.

En la Red Global de Aprendizajes la tecnología tiene un rol central como forma de ampliar significativamente el acceso a la información y acelerar los resultados pedagógicos. La Red no proporciona a los docentes un modelo de enseñanza, sino una metodología de análisis y evaluación de las prácticas que cada institución desarrolla, para que puedan mejorarlas, ampliarlas y enriquecerlas con su propia reflexión.

En nuestro país, la Red está integrada por centros educativos de todos los subsistemas de la ANEP: Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente.

La Red Global se basa en el entendimiento de que ningún país, sector u organización tiene todas las respuestas. Más bien, se trata del desarrollo de capacidades en forma colectiva para determinar, aplicar y medir enfoques nuevos e innovadores para el aprendizaje.

Los miembros de la Red se reúnen periódicamente para compartir conocimiento y experiencias, reflexionar y coordinar actividades. Enlace (Encuentro Nacional de Laboratorios de Aprendizaje para el Cambio Educativo) es el nombre de estos encuentros de los que participan delegaciones –formadas por docentes, equipos de dirección, inspectores, referentes– de todos los centros educativos participantes del proyecto.