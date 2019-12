Obtuvieron el 2º lugar entre 18 escuelas de todo el país

El pasado domingo 15 de diciembre, diez estudiantes del 3º Año del Bachillerato de Mecánica Automotriz de la Escuela Superior Catalina Harriague de Castaño, participaron del llamado Desafío Eco UTE, junto a otras 18 instituciones similares de todo el país. La noticia que llegó inmediatamente fue que Salto alcanzó el 2º lugar en dicha competición.

Previo a su partida, se convocó a una conferencia de prensa para presentar a los medios el vehículo que participaría del desafío y que fuera construido enteramente por los alumnos de la institución. De dicha conferencia de prensa participaron Gabriela Lorda, directora de la Escuela Superior Catalina Harriague de Castaño; Marcelo Correa, Maestro Técnico en Mecánica y Richard Correa, docente de Mecánica Automotriz, junto a los alumnos Brian Cabezas (uno de los pilotos), Lucas García (mecánico) y Diego Alfonso (jefe de mecánicos).

SOBRE DESAFÍO ECO UTE

La directora de la institución inició la conferencia de prensa informando sobre el desafío que los alumnos salteños tenían por delante. “Estamos hoy en la presentación del auto del Desafío Eco UTE, que es un proyecto llevado adelante por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y UTE, en donde 18 Escuelas Técnicas del Uruguay van a participar de una competencia el domingo 15 en el Autódromo del Pinar, con un auto eléctrico armado por los alumnos de 3º BPE, Bachillerato de Mecánica Automotriz”.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los profesores de los alumnos pasaron a contar el proceso de cómo llegaron al armado del auto. “El proyecto consiste –comenzó diciendo Marcelo Correa- en construir un vehículo incentivando a los chiquilines para que investiguen y practiquen con los vehículos eléctricos tratando de desarrollar lo que son las energías alternativas. Esa es una de las principales partes del proyecto, otra es fomentar el trabajo en equipo y que puedan concluir un proyecto y participar de una competencia en un autódromo en situaciones reales donde todo va a enriquecer el aprendizaje de los muchachos”.

EL DESAFÍO DE CONSTRUIR UN AUTO ELÉCTRICO

Por su parte, Richard Correa recordó que “este año estuve a cargo del grupo de 3º BPE de la Escuela Técnica. Tomamos el desafío de construir el auto eléctrico. Nos llegó un kit a mitad de año, y de ahí en adelante tuvimos que construir este automóvil en el cual los muchachos trabajaron en equipo y a través del proyecto. Además, los muchachos crean determinadas competencias en la mecánica automotriz y en ellos mismos, que enriquecen los aprendizajes”.

“A través del proyecto se desempeñan en el trabajo que ellos han adquirido por experiencias y aprendizajes de años anteriores y lo que refiere a este año. Todo eso fue utilizado en la construcción de este elemento”.

“Hay diez alumnos involucrados en el grupo, en este momento aquí están solo tres porque los otros también trabajan, por eso el grupo es de noche. En la realización del proyecto también hay que destacar la colaboración de docentes de la institución que si bien no pertenecen a ese grupo, se logró el involucramiento de otros docentes, lo que terminó siendo para todos muy enriquecedor, tanto para nosotros como docentes como para los mismos alumnos”.

EL VEHÍCULO

El vehículo alcanza una velocidad máxima promedio de 30 kilómetros por hora. Salto compitió con estudiantes de “la Zona Metropolitana (Montevideo y Canelones), Tacuarembó, Paysandú, Durazno, Soriano”, completando la participación de 18 instituciones educativas de todo el país.

Para participar hubo un reglamento donde los vehículos que se construyeron debían cumplir con determinados requisitos, como por ejemplo, sus medidas. El kit entregado a mitad de año fue el mismo para todos los participantes, lo que obliga a que todos los vehículos sean bastantes parecidos, o sea, “todos tienen el mismo motor, las mismas baterías, las mismas ruedas. La estrategia es cómo construir y diseñar el vehículo de tal manera que con un equipo estándar, genere determinada velocidad y maniobrabilidad en la pista”, aclaró Richard Correa.

“El hecho que los vehículos sean todos iguales, con el mismo rodado y el mismo motor, va a influir el diseño del vehículo, el conocimiento y destreza de los pilotos del vehículo, ya sea porque habrá una prueba de obstáculos, donde será primordial el tema de la dirección, cómo lo maniobra. Después hay una prueba de velocidad y otra de rendimiento. Entonces, todos esos factores los alumnos lo han estudiado, y eso va a determinar la calificación final de la carrera”, agregó Marcelo Correa.

Se eligieron tres pilotos con determinadas características, que sean livianos, porque dentro de los requisitos del reglamento estuvo previsto un peso máximo, además que las dimensiones del vehículo tampoco permitía que una persona muy alta pudiese ingresar cómodamente al vehículo. O sea que tenía que tener una altura promedio de 1.60 o 1.70 con un peso que rondara los 60 o 65 kilos.

“Luego de construido el vehículo, los chiquilines tenían la instancia de probarlo dentro de la escuela haciendo circuitos, donde fueron desarrollando la habilidad” de conducir en las distintas pruebas que tendrían por delante. “No tiene volante circular, tiene una dirección parecida a la de una moto, con un acelerador y frenos disco con linga de motocicleta, y tracción a cadena”.

“Queremos agradecer a los patrocinadores que colaboraron con este proyecto y que permitieron que el mismo pudiese salir adelante. Nos referimos a Mecánica JJS, RT Custom, ERREBE, GM Group, Sancristobal Seguros, Destination Tattoo, Gomería Viana, Rebul, Diario EL PUEBLO y Salto Automóvil Club”.

EL PLUS DEL DESAFÍO

El profesor Richard Correa destacó lo que para él sería el plus de la competición. “Esta instancia en el autódromo, con la entrada a boxes, el reconocimiento de la pista y el estar compartiendo con otros chiquilines de otras escuelas, me parece que eso va a ser el plus de todo esto. O sea, el premio mayor de ellos es poder estar ahí, en un autódromo en la capital, donde verán cosas que seguramente acá no están acostumbrados a ver, y toda la instancia en sí, compartir con compañeros de otras escuelas y estar en una competencia que será a nivel nacional, donde veremos todo lo que es la prensa y los medios de comunicación donde ellos van a ser los protagonistas”.

Para culminar, y luego de ver un video donde se fue registrando en fotos la evolución en la construcción del auto eléctrico por parte de los alumnos de UTU, nos trasladamos al patio de la escuela donde fue sacado el pequeño vehículo para hacer demostraciones de destreza y velocidad. A la postre, EL PUEBLO fue testigo privilegiado del funcionamiento y manejo del vehículo eléctrico que alcanzaría el 2º lugar en una competencia nacional en el Autódromo del Pinar.