Indignación es el sentimiento que predominaba ayer entre los vecinos del barrio Talleres Norte por la acción vandálica cometida la noche anterior, por algunas personas que destruyeron gran parte de las últimas mejoras conquistadas por la comisión del barrio.

Como se aprecia en la fotografía, elementos de la plaza principal del barrio fueron blanco de estas acciones, que causaron la sorpresa, rabia e impotencia de todos los vecinos, sobre todo de aquellos que últimamente trabajaron para realizar diferentes mejoras.

«No hay derecho alguno… Son cuatro o cinco, pero aquí está cómo se entretienen, me rompe el corazón ver esto y no poder hacer nada, es lamentable», comentaba una vecina con profunda amargura, al punto de decir con total resignación que «hoy pido que no arreglen y ni pinten más… No vale la pena».