Ana Beatriz López es una diseñadora y modista de Alta Costura que se ha destacado por su gran talento e singular impronta en sus vestidos de novias, quinceañeras y vestidos de fiesta.

Nos relata cómo ha empezado este año, con una importante agenda prevista.

“Este año comencé con mucho énfasis, como siempre lo he hecho a lo largo de mi trayectoria.

Como cada año buscando lo nuevo pensando en lo exclusivo y adecuado para cada clienta. Hecho enteramente a su medida. Siempre muy agradecida con cada una de ellas. Les brindo como siempre lo mejor para que luzcan bellas en su día soñado” – sostiene.

El concepto de alta costura forma parte del mundo de la moda en su versión más sofisticada.

El principio básico de la alta costura es la confección de vestidos al margen de los procesos de la industria textil. Esto significa que un vestido recibe esta calificación cuando se elabora de forma artesanal en todos los aspectos de su confección (diseño, acabados, elección de tejidos y costura).

El diseñador de alta costura debe atender a las peticiones de un cliente y valorar el tipo de evento en el cual se va a lucir una prenda de alta costura (una gala, una boda o un acto protocolario). Así, el resultado final tiene que combinar varios aspectos: el valor estético de la vestimenta, el estilo personal del cliente y el lugar do nde va a lucirse la prenda.

El diseño de moda es el arte de aplicar el diseño y la estética o la belleza natural de prendas de vestir y accesorios.

El diseño de moda se ve influenciada por las latitudes culturales y sociales, y varían con el tiempo y el lugar.

La alta costura se refiere a la creación de prendas exclusivas a la medida del cliente.

La “Alta costura” es moda hecha a medida, de forma artesanal —realizada manualmente, con escasa intervención de la máquina de coser— desde el principio hasta el final, con telas de alta calidad, caras e inusuales.

-¿Cómo se inicia el proceso para definir del diseño del vestido?

-“Cuando llega la clienta siempre trae una idea… allí juntas llegamos a un común acuerdo. Me inspiro en el arte que es esta profesión ya que amo lo que hago”.

Las tendencias de este año es mucha gasa, tul bordado en hilos de seda o en pedrería. Mucha transparencia y muy coloridos También mucha amplitud, que es lo que más me gusta.

-¿Cuáles son los colores más requeridos?

-“Generalmente no se usan los mismos colores de las novias para las quinceañeras.

Las novias prefieren el blanco o el color champagne. Cada vestido es único puesto que cada clienta tiene su estilo”.

¿Cómo viene su agenda este año?

“Se viene bastante cargada pero no quita que aún esté abierta”.

¿Cuál es su preferencia… la confección o los bordados?

-No tengo preferencia, ya que me enamora confeccionar todo dentro de la alta costura

Aunque las telas vengan bordadas yo las re diseño, brindándoles mi toque personal.

He realizado este trabajo de confección durante 26 años y estoy firmemente convencida de que me apasiona la alta costura.

Es un mundo que cada vez me apasiona más y más”.

-¿Recuerda cómo fueron los primeros tiempos dentro de su profesión?

-”Mis primeros vestidos los confeccioné ayudando a mi mamá… y fueron de fiesta.

En ese entonces era apenas una adolescente me encantaba ayudarla”.

-¿Considera que las nuevas generaciones se inclinan por el aprendizaje de la alta costura?

-“Hoy en día las nuevas generaciones están interesadas. Aunque creo que se inclinan más por el diseño. Por mi parte, me encantaría dentro de unos años poder transmitir mis conocimientos y experiencia”.

-¿El gusto de la mujer salteña difiere con el de las clientas de otros lugares?

-“Son todas muy especiales… no obstante la mujer salteña es muy decidida. Debo reconocer que me ha tocado vestir a mujeres muy amorosas con las que en la mayoría de los casos terminamos en una muy buena amistad”.

-Sus vestidos son muy románticos, finos y femeninos… ¿Se considera usted una mujer romántica?

-“Así es… para mis trabajos me considero muy romántica”.

Cuando le preguntamos a Ana Beatriz si tiene un favorito dentro de los vestidos que ha confeccionado, nos dijo que todos porque cada uno de ellos tiene su encanto particular… y que la moda dentro de las novias y quinceañeras tiene nuevos conceptos y que hay que animarse a los cambios.

“Es un arte en la cuál tenemos que aportar mucho amor, pasión, dedicación y responsabilidad, para así lograr el éxito personal y profesional” – razona Ana Beatriz.

Ana Beatriz López le pone mucho amor y dedicación a lo que hace, una actividad que heredó de su madre, que fue su gran maestra y ha logrado consolidar un sello propio y sus creaciones son requeridas tanto en Salto como en otros lugares del país… sus vestidos destacan la esencia femenina de la mujer que apuesta a lo clásico y sofisticado a la vez.

En sus diseños realza con detalles únicos la belleza que toda mujer puede desplegar en acontecimientos memorables de su vida.

Y seguramente este año en los desfiles volveremos a ver sus maravillosos vestidos de novias, fiesta y quinceañeras.