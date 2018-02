Futura egresada de la Escuela Nacional de Danza del Sodre

Muchos son los jóvenes salteños que se destacan dentro del país y que realmente se han convertido en embajadores de nuestro departamento. Uno de los ejemplos es el de Andrea Juanena, que este año egresará de la carrera de bailarina profesional del SODRE, concretamente de la Escuela Nacional División Contemporáneo. Vale destacar que la institución tiene cuatro escuelas: folklore, ballet, tango y contemporáneo. Andrea ha tenido la oportunidad de viajar a otros países y rescata de ellos experiencias muy enriquecedoras. También es docente de Pilates y de Yoga.

- ¿Cómo comenzó su carrera en la danza?

-“La verdad vine a estudiar Psicología. Pero mientras iba haciendo la carrera también seguí tomando clases de danza.

En Salto desde chiquita hice con Roxana López en la Academia Roma y lo tomé como una actividad extra apenas llegué a Montevideo a estudiar.

La escuela de danza contemporánea aún no estaba organizada como en la actualidad.

Lo que hice fue anotarme en una audición para una escuela privaada donde tenía una carga horaria de 4 a 5 horas diarias.

Venía con una base técnica en la danza con mucho menos experiencia.

Entonces no le dije a nadie, ni a mi familia y me presenté.

Y ese dia me volví a Salto y lo tomé como un fin de semana más como hacemos los del interior viviendo acá.

Luego me llamaron por teléfono y me dijeron que había quedado seleccionada para una clase de ballet completa, una de jazz y una improvisación… así comenzó todo

Cuando el SODRE abrió sus puertas al público hice una audición.

Fueron cinco días… cada día una discilplina diferente e iban eliminando y fui quedando.

lo último era una entrevista psicológica y afortunadamente la pasé, quedando en la escuela”.

¿Cómo se dio su proceso de aprendizaje

“Fue un proceso hermoso con mucha disciplina para cualquier persona que se ha formado en la danza desde la época infantil.

Obviamente que hay mucho cansancio físico pero también muchísimo aprendizaje tanto en materias prácticas como teóricas. Tenemos música, anatomía, historia, según el año.

Luego se agrega filosofía y estética, historia del arte e historia de la danza, comunicacion,etcétera”.

- ¿Cómo va con su carrera de Psicología?

– “Estoy a un año de culminar. Lo tuve que pausar debido a los viajes y trabajos.

Estuve en Cuba dos veces y este año me gané una beca a la universidad de Point Park en Pittsburgh.

Para pagarme la carrera privada de danza y continuar con mis estudios en la facultad estuve trabajando en jardnes con niños y ejerciendo como profesora de Inglés.

A posteriori la Escuela de Artes en Movimiento de donde egresé me dio trabajo.

También dicto clases en la Escuela Cubana de Ballet Montevideo.

En estos momento voy al SODRE todas las mañans y a la tarde trabajo y estudio.

Los fines de semana a veces voy a ver alguna obra de danza que esté en cartel o alguna de la escuela el año pasado hicimos Consagración de la Primavera; también hemos hecho Misa Criolla y Carmina Burana.

Y a nivel independiente me han contratado de algunos lugares. Estuve también de bailarina en la inaguración del estadio de Peñarol”.

- Cómo define su performance artística?

“Todas las experiencias han sido más que enriquecedoras”.

- ¿Cómo fue su experiencia en Cuba

– “La vida allá es muy difícil… me tocó vivir con una familia de cubanos… allí vivís como una cubana más. La realidad es muy dura… pero valió la pena. De todo se aprende mucho.

- ¿Cómo define a la danza contemporánea?

La danza contemporánea surge luego del clásico… sería una danza de quiebre, de rupturas.

Tenemos las danzas primitivas, luego los griegos y romanos, se bailaba más desde un lugar como desde Dionisio o Eros. Ese lugar de placer y provocación y excesos ocupaba la danza. Mientras la primitiva era más ritual, espiritual era todo en ofrenda o en pedido a seres… a dioses.

Luego en la Edad Media se destacaron más que nada los bailes folklóricos y de salón pues casi todo era prohibido.

Con Luis XVI el ballet y la danza clásica era idealizada y se procuraba la perfección. La limpieza, la liviandad la eterna juventud la perfección del cuerpo

Lo eterno… el amor idílico.

Todo muy narrativo y ello es hasta el día de hoy… los ballet y las historias que cuentan en cada ballet.

Surge más adelante Isadora Duncan y las técnicas modernas como las de Graham Horton y Limon Leeder. Todo eso empezaron a hacer los bailarines y luego se sistematizaron técnicas… hoy existen infinidades. Por lo tanto en la escuela se trabaja todo. El contemporáneo es muy exigente pues para entender la ruptura el cambio de paradigma en el cuerpo hay que haber pasado por lo otro primero.

Entonces es verdaderamente muy bello y la belleza incluye la fealdad, movimientos que surgieron desde adentro para fuera no como el ballet que fue algo más de afuera hacia adentro.

Este año me gradúo pero a la vez tengo la beca a mitad de año.

Entonces se viene una época mucha exigencia sobre todo durante mi estadía en los Estados Unidos.

Estoy estudiando la posibilidad de irme también a España pues tengo la nacionalidad de aquel país.

Tengo ganas de ir. Aquí la única compañía estatal que paga por bailar tiene un solo perfil y es puramente clásico.

Lo demás una vez que nos graduamos no tenemos más que proyectos independientes cortos y pequeñas obras donde claramente no te pueden pagar más que las funciones y por allí tenemos que pasar meses ensayando y trasladándonos a diversos lugares, todo por amor al arte.

Lo que nos queda es emigrar… aunque yo amo a mi país y mi formación se la debo a él.

Mi director es Martín Inthamoussu

Entonces no puedo hablar pero conozco a mucha gente allí amigos. Mi mejor amiga fue echada… la verdad no era muy fácil ni creo que sus maneras de tratar eran buenas.

Lo cierto es que en la danza a veces podemos cruzarnos con personas que nos dicen que no vamos a llegar, que no tenemos condiciones o que tampoco reunimos las características físicas”.

¿Cómo vivió su participación en las Llamadas?

-“Fue muy intenso… me encantó… fueron sentimientos muy fuertes que afloraron al bailar en la calle… tremendo… la verdad es que admiro profundamente a las vedettes”.

-¿También es usted docente de Pilates y Yoga?

“Ciertamente. Son disciplinas hermosas que fui descubriendo… disciplinas que son muy beneficiosas para el cuerpo y el alma. Sentí que me faltaban más conocimientos del cuerpo. Y el yoga es lo primero, ya que es una disciplina milenaria. Allí está el origen de por qué y cómo nos movemos.

Lo super recomiendo y el Pilates es una técnica que inventó un bailarín luego de un accidente que lo inmovilizó y es muy interesante el trabajo consciente sobre el cuerpo.

El regalo más grande de esas dos disciplinas fue saber que respiro.

Que el aire es la única y máxima fuente que me conecta con la vida y por lo tanto con el movimiento y allí sí se me abrió el mundo”.