En nota enviada al ministro Bartol

Debido a la emergencia sanitaria y el aumento en los precios de los comestibles, el candidato a la Intendencia de Salto, Dr. Andrés Lima, planteó en nota enviada al Ministro de Desarrollo Social, que se duplique el monto de las tarjetas Mides y estudiar los casos de aquellas familias que no tengan la tarjeta y realmente la necesitan.

Salto, 23 de marzo de 2020.

Sr. Ministro de

Desarrollo Social

Sr. Pablo Bartol

De mi mayor consideración.

Quien suscribe, Andrés Lima Proserpio, diputado por el Frente Amplio, en el periodo legislativo 2010-2015, Intendente del departamento de Salto en el periodo 2015-2020 y actualmente candidato a Intendente de las próximas elecciones departamentales de mayo de 2020, por el Frente Amplio, se presenta ante Ud. A los efectos de realizar la siguiente propuesta:

El departamento de Salto está viviendo hoy una situación muy compleja con respecto a la emergencia sanitaria a causa de los brotes de leishmaniasis, dengue y recrudecido hoy por la aparición de casos de Coronavirus. Hoy los más afectados son la población más desfavorecida económicamente, aquellos que no tienen un salario fijo y viven del día a día en sus ingresos, para el sustento familiar. Sabemos de las medidas que se están realizando y que favorecen en buena medida a un segmento de la sociedad que lo necesita, pero entendemos que debemos de dar respuesta real a esta otra parte de los ciudadanos que no le abarcan las medidas tomadas.

Es por eso que le solicitamos

1. Ampliar al 100 % el valor de las tarjetas emitidas por el programa Uruguay Social, del MIDES.

2. Ampliar la cobertura de la tarjeta a los colectivos que no están contemplados, como asalariados que perdieron su trabajo, zafrales, changadores, vendedores ambulantes y jornaleros destajistas.

Entendemos que se debe ajustar técnicamente esta propuesta y creemos que el MIDES cuenta con el personal técnico capacitado para poder llevar a cabo la misma y ejecutarla.

De nuestra parte, nos ponemos a disposición ante cualquier duda o sugerencia que se pueda realizar.

Lo saluda atentamente

Dr. Andrés Lima Proserpio