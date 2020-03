Recordando su apoyo en tiempo de inundaciones

El pasado 20 de marzo la Escuela Nº 5 «Joaquín Sant’ Anna» ubicada en Julio Delgado y Diego Lamas», cumplió sus 140 años de vida.

Por motivos de la paralización de actividades por el coronavirus, no se pudo realizar la celebración correspondiente; pero el Dr. Andrés Lima no pasó por alto la fecha y destacó el hecho desde su página oficial de facebook.

«Queremos saludar a todo el personal docente y no docente, alumnos y ex alumnos por este nuevo aniversario» expresó.

El exintendente quien en su mandato presidió el Comité Departamental de Emergencias, recordó que esta institución educativa ha puesto sus instalaciones a disposición en ocasiones de crecidas del río Uruguay, para recibir a familias afectadas. «Es una escuela que trabaja en materia de inclusión y tiene niños en situación de discapacidad -puntualizó-. Por ese motivo en noviembre del pasado año, el departamento de Obras de la Intendencia trabajó en mejorar el acceso al centro escolar, recuperando la vereda y, hace un tiempo atrás el departamento de Tránsito realizó la pintura de cebras».

«A toda la familia de la escuela de barrio Baltasar Brum, ¡felicidades!» expresó.