La bailarina y docente de Tango Angelina Díaz compartió una reflexión de las actividades más relevantes cumplidas el pasado año.

“El 2019 ha sido un año verdaderamente intenso. Todas las actividades que planificamos o en aquellas que participamos me han enriquecido profundamente.

El Tango particularmente ha dado las mayores satisfacciones, siendo un año muy especial de muchos viajes, desarrollo y aprendizaje. A su vez formación… de mucho baile y trabajo, pero con mucho sacrificio, apoyo y ayuda que vino desde diferentes lugares.

Éstos nos permitieron vivir experiencias como participar del Festival Tango en Punta en febrero, también bailar en la apertura del Espectáculo Volá en el Teatro Solís y en el 2do Festival Montevideo Tango.

Estas últimas dos instancias de gran relevancia a nivel nacional así como también participar de las diferentes capacitaciones y actividades que se efectuaron en el marco del Mercado Tango llevado adelante por la Intendencia de Montevideo y el Programa Viví Tango.

Por otra parte, ha sido un año crucial para el Tango en Salto, puesto que por primera vez pudimos concretar un anhelo que ya venía desde hace varios años que era el de abrir un espacio exclusivo para el dos por cuatro y sus amantes.

“La Engrupida Milonga” es un sueño cumplido y constituye un hecho de gran significancia e impacto para el departamento, puesto que es la primer milonga estable totalmente auto gestionada que se realiza. Este emprendimiento se instauró en la Asociación Salteña de Músicos y Afines como su primer espacio y ha logrado atraer y cautivar al público, no sólo del Tango sino personas que gustan del género y nunca habían participado de una milonga de estas características. Como si fuera poco, La Engrupida no dejó de dar paso s agigantados. Nada más basta con saber que en 2019 se realizaron 7 ediciones, una vez por mes.

Pero la gran novedad es que la movida tuvo un impacto binacional cuando se presentó la propuesta de realizar una edición especial en el Salón Viejo Portón (Sede de la “Milonga de Atrás”, organizada por los docentes César Ferrer y María José Godoy) en la ciudad de Concordia- Entre Ríos.

La misma fue sumamente concurrida y exitosa.

Más tarde los éxitos continuaron con la presencia de agrupaciones de Tango referentes, como lo han sido en la 6ta edición el Cuarteto Tango Nuestro (Salto) y en la 7ma la Orquesta Flor de Fango (Concordia).

Otra de las propuestas que ya tiene su lugar en el imaginario social y que ha logrado un gran impacto y éxito en sus convocatorias es el Proyecto “Milongas a la Calle” que tuvo su ciclo en el verano 2019 en distintas plazas de la ciudad. Recordando que es un proyecto de descentralización y visibilización que implica la rotatividad e itinerancia de las milongas hacia barrios, plazas y zonas donde no se frecuenta ver este tipo de propuestas al aire libre.

UN AÑO MUY PRODUCTIVO

El 2019 arrancó siendo muy productivo para el Tango danza, inclusive junto a mi compañero de baile Gary Etchegaray hemos centrado nuestra atención en mejorar la gestión, organización, planificación, difusión, agenda y desarrollo, para trabajar siempre desde un plano profesional. Nos propusimos estudiar y capacitarnos en el área de gestión cultural.

Con el objetivo de mejorar en planes estratégicos para el fomento de esta danza que se encuentra en un auge mundial; no obstante en nuestro país necesita de un gran empujón.

Quizás por ello es que en octubre de 2019 hemos recibido el reconocimiento de ASDEMYA a nuestra trayectoria y esfuerzo como bailarines y organizadores, a la cual estaremos eternamente agradecidos por cedernos su casa para sembrar y cosechar nuestros proyectos.

Tales han sido también las clases de Tango que hemos dictado de forma anual, afortunadamente la concurrencia viene en un aumento gradual año a año. Llegando por primera vez a generar un espectáculo de cierre en el Centro Cultural Academias Previale al cual denominamos “GALA TANGO” que consistió en una muestra resumen de todo lo aprendido durante el año y que también contó con la presencia del Grupo NeoTango.

Un conjunto de jóvenes bailarines con el que hemos trabajado como referentes y coreógrafos de tango.

El mismo ya ha realizado varias actuaciones en Salto y participado en el encuentro de Arte y Juventud en Durazno en 2018 y en 2019 en Paysandú.

Otra cuestión que determina inclusive la capacidad de producir a mi criterio, es la constante formación y aprendizaje.

Tanto en el ámbito de la gestión y organización, así como también nuestro desarrollo como bailarines profesionales. “

Este año tuve el placer enorme de formarme con bailarines mundialmente reconocidos como Virginia Pandolfi y Jhonatan Aguero, excepcionales en técnica y carisma. A su vez, junto a mi pareja tuvimos el honor de conocer al Maestro Mario Morales, quien ha sido coreógrafo de 6 campeones del Mundial de Tango de Buenos Aires, y formarnos en talleres de Tango Escenario en el marco de la obra Volá para el Solís y en clases de Tango Pista y Musicalidad.

También participamos de alguna Master Class con otra personalidad destacada como lo es Gabriel Soria quien es el Director Artístico del Mundial de Tango de Buenos Aires, esto en el marco del Mercado Tango en Montevideo. Compartimos mucho conocimiento, anécdotas y experiencias.

Sin dudas que ser enseñante en nada se compara con ser estudiante.

Volver a ese sitio de aprendiz es realmente mágico, debido a que el artista, más si se dedica al ámbito de la docencia nunca debe dejar de aprender y actualizar los conocimientos.

A modo de balance creo que 2019 ha sido un año muy positivo que nos permitió generar una variedad de cosas, puntos de encuentro, lazos nacionales e internacionales, mejorar las conexiones y relaciones con la comunidad del Tango de Uruguay y visibilizar nuestro trabajo en Salto, la participación en los ciclos Motiva del Plan Nacional de Danza también ha sido un eje importante para trazar nuevas metas en torno a la danza en general.

El 2020 augura nuevos proyectos y objetivos, continúan las Milongas a La Calle, La Engrupida y comenzamos un Nuevo Ciclo de Cursos de Verano en el mes de enero.

Podrán acceder a las novedades través de nuestras redes oficiales en facebook: Angelina & Gary-Tango, en Instagram @angartango o a los teléfonos 098822646, 092759578.