“He pasado de hacer arte a ser arte”

Angelina Díaz es bailarina profesional de tango, cantante y actriz.

Su formación ha transitado por un mundo de maestros y docentes a los que hoy agradece su apertura hacia un pensamiento crítico.

“Me desempeño como bailarina profesional de tango y he estudiado mucho teatro para complementar la danza ya que ambas artes son casi hermanas. En murga estoy cantando, soy integrante de la cuerda de sobreprimos de murga La Cachula, una murga joven que fue fundada el año pasado y que hace unos días tuvo su participación junto a otras murgas en el Encuentro Interdepartamental de Murga Joven” – nos cuenta.

Angelina rescata un año muy positivo en torno a sus actividades artísticas y nos comparte sus reflexiones en la antesala de un nuevo año.

El 2017 ha sido un año muy productivo en todas las áreas artísticas en las que me desempeño, tanto en la danza, en el cine y en la murga que es un género en el que me he involucrado recientemente.

Otra área que actualmente me es muy afín es la difusión cultural.

En este sentido ha sido un año muy exitoso ya que se notó un gran apoyo tanto de la gente como de las instituciones tanto públicas como privadas en materia de promover más la cultura y las actividades artísticas.

Destaco muchísimo el uso de las redes sociales y páginas web que a lo largo del año han tenido este fin. En mi caso, el sitio en facebook que administro es Salto es Arte tanto el grupo público como la página oficial.

La creación de la misma ha cumplido con el objetivo de ser un medio difusor de todas las propuestas y eventos que generan los salteños y ha resultado de gran ayuda para que la información llegue a más personas que se manejan mediante las redes.

También otras páginas y semanarios que se publican semanalmente han contribuido a que el público salteño de a poco comience a crecer y frecuentar más los escenarios y espacios que se generan para el consumo artístico y cultural.

En este sentido se nota un crecimiento muy positivo y de a poco el público consumidor de arte comienza a cecer”.

-¿Qué significa la murga para usted?

-“La murga para es una conjunción de muchas artes… entre ellas la danza, la música, el teatro, el maquillaje y el vestuario, entre otras; por ello ha acaparado mi atención desde hace muchos años, solo que antes no me sentía preparada para ser parte de una. Hoy me siento feliz de ser parte de una murga llena de compañeros y me alegra sobre todo compartir este arte con el pueblo y dejar un mensaje para todos aquellos jóvenes que deseen disfrutar y arrimarse a formar parte de la movida carnavalera”.

-¿Cómo es el salteño frente a las movidas culturales?

-“Desde mi perspectiva el salteño es bastante conservador, en temas culturales está abierto a recibir propuestas pero las mismas deben de cargar con cierta calidad y estética para capturar su atención.

Esto se ve por ejemplo en el consumo de espectáculos extranjeros y no tanto los locales. Esto no quiere decir que sea una realidad, puesto que este año me he sorprendido de concurrir a eventos que de alguna manera han conservado un público fiel y eso es lo que habla del crecimiento, quiere decir que el capital cultural de a poco evoluciona y se mantiene.

Pero de todas maneras y en esto pongo en tela de juicio lo que tiene que ver con nuestras tradiciones y raíces, ahí falta un poco de apoyo y conocimiento, (y por qué no investigación y exploración) sobre lo que tratamos de hacer y promover, por ejemplo en el tango. Si bien este año ha sido maravilloso al contar con la celebración de los 100 años de la Cumparsita, que nos ha brindado muchas instancias de celebración y mucho trabajo, noto cuanta estigmatización existe por parte del salteño, pero a la vez cuanta curiosidad al igual que inhibición, sobre todo en los jóvenes.

El tema de los jóvenes y cómo se involucran con las artes es importante, puesto que son los futuros portadores y sostenedores de las propuestas en el tiempo. Sin embargo, existe una diferencia abismal por ejemplo entre Salto y Concordia donde los jóvenes tienen arraigadas las costumbres y el patriotismo, y esto hace que en las calles y en todos los espacios haya chicos expresando su amor al arte.

En mi caso no podría bailar tango o danzas folklóricas partiendo de un sentimiento patriótico, ya que la danza trasciende fronteras y es un sentimiento personal que se manifiesta y se exterioriza, es decir, va más allá del nacionalismo. Pero sí destaco cómo del otro lado del charco hay jóvenes involucrándose y que no tienen miedo de aprender a bailar en la calle sin miedo al qué dirán”.

-A nivel personal ¿Cómo vive el arte?

-“He llegado a un punto en que todas las experiencias artísticas comienzan a hacer explosión y he perdido casi por completo los miedos.

En el 2018 vengo trabajando en varios proyectos, pero a veces planificar la vida no es tan sencillo puesto que dependemos de otros actores que estan involucrados y eso es lo que produce que dichos proyectos sigan su curso y se ejecuten, o no.

Pero particularmente en mi carrera artística aspiro a la profesionalización de todas las artes que hago, y otorgar el respeto que se merece cada una de ellas, puesto que el amor y el corazón que uno pone para que algo se vea lindo debe valorarse.

Y por otro lado seguir aprendiendo y profundizando en cuestiones de tipo experimental, me gusta mucho investigar y ampliar mis horizontes.

La docencia también ha sido un complemento importantísimo en mi vida puesto que para enseñar uno debe aprender. Ello tanto a mí como a mi pareja Gary nos ha motivado para ser aún mejores. Sobre todo en la transmisión de conocimientos”.