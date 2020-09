Para Ruperto Long, presidente del LATU

Al ingresar al salón de actos en la sede de las Relaciones Públicas de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde se acomodarían las autoridades nacionales y locales que llegaban para participar del lanzamiento del Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional, antes de la llegada del Presidente Luis Lacalle Pou, podía divisarse a simple vista una figura delgada y alta de pelos canosos que detrás de su tapaboca identificaba claramente a la figura inconfundible del Ingeniero Ruperto Long, quien recorría con su mirada las distintas filas de sillas ubicadas con el debido distanciamiento previsto por el protocolo sanitario en busca del lugar donde tenía reservado para ubicarse.

El periodista de EL PUEBLO que había concurrido para realizar la cobertura de la visita presidencial, salió a su encuentro y que al identificarse por el medio al que representaba, inmediatamente Long se aproximó con afecto, gustoso de mantener un breve diálogo.

Como es sabido, desde la asunción del nuevo gobierno el pasado 1° de marzo, Long ha retomado su trabajo y responsabilidades al frente del LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay).

– ¿El motivo de su presencia en Salto tiene que ver con el lanzamiento del Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional?

– Efectivamente, vinimos por eso, porque nos parece muy importante que el tema tecnología, ciencia, educación se vaya expandiendo a todo el país como debe ser. Por lo tanto, esta iniciativa nos parece magnífica, y que desde el LATU trataremos de poner nuestro granito de arena al tener bastante experiencia, bastante camino recorrido en ese asunto, así que bueno, vamos a colaborar.

Nos parece excelente la idea y la apoyamos totalmente.

– De nuevo con responsabilidades de gobierno, ¿dejará entonces la escritura de nuevos libros?

– No, de ninguna manera. Tuve el gusto de estar junto con los amigos de diario EL PUEBLO en los dos últimos libros que presentamos, por lo menos, lo recuerdo perfectamente con enorme satisfacción. Es una pasión que uno no puede dejar, de ninguna manera, es un complemento, aparte es otra forma de ver la vida que se complementa totalmente con la otra, así que eso va conmigo.

– ¿Esta pandemia global es una oportunidad para que la tecnología nos cambie la vida?

– Lo acabamos de ver nosotros en nuestro país. Pero no es solo la tecnología, es el conocimiento que debemos saberlo aplicar y utilizar, porque usted ve que los conocimientos que Uruguay dispone son más o menos los mismos que tiene todo el mundo, pero Uruguay los aplicó mejor, con más cuidado, la gente se compenetró más del tema.

O sea, creo que nos da una lección en las dos dimensiones, la importancia de la tecnología, fíjese que, por ejemplo, en el LATU tenemos a «ATGen» (Innovación en Biotecnología), que venía trabajando en otra cosa, pero vino justo porque todo lo que venía haciendo con otro objetivo sirvió exactamente a otra para producir los kits de hisopados, que han sido una ayuda extraordinaria.

Entonces, la importancia del conocimiento, pero también la otra, saberlo utilizar bien y a tiempo.

O sea que ahí también podemos sacar una lección. No ha sido solo en Uruguay, ha habido un puñado de países en el mundo que se han destacado y todos porque supieron utilizar mejor esas herramientas que otros.

– Muchas gracias por la deferencia de atendernos.

– No, por el contrario, el gusto ha sido mío, venir a Salto y reencontrarme con la gente de diario EL PUEBLO, con quien le reitero mi agradecimiento, en particular a su Directora y al personal de tan prestigio medio de comunicación que siempre me han abierto las puertas en Salto para poder presentar mis trabajos literarios y de quienes guardo gratos recuerdos. Así que saludos a toda la barra de por allá.