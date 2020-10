Dr. Guillermo Pareja Herrera

Hace aproximadamente ocho años atrás el Dr. en Psicoterapia Guillermo Pareja Herrera – especialista el Logoterapia reconocido a nivel internacional – brindó una conferencia en nuestro departamento haciendo alusión a las bondades de la Logoterapia y hoy – como otrora – es nuevamente entrevistado por EL PUEBLO. Vale destacar que su formación profesional fue en Filosofía con especialidad en Psicología, Desarrollo Humano, Análisis Existencial, Logoterapia y Tanatología. Es ciudadano mexicano por elección.

Emigró a la Ciudad de México en 1974 y recibió la maestría y el doctorado “Summa Cum Laude” en la Universidad Iberoamericana. Su producción científica está plasmada en libros, artículos y columnas periodísticas. Cursos, conferencias y talleres le han llevado por las Américas y Europa.

–¿Cómo activar nuestra capacidad resiliente ante estos momentos inéditos?

–“La capacidad resiliente – si bien es una expresión que para algunos puede ser relativamente nueva para algunas personas – la capacidad humana de la resiliencia es parte de nuestra naturaleza. Tal vez lo que sucede es que a medida que nos vamos conociendo los seres humanos junto a los instrumentos con los que disponemos como la reflexión filosófica y todas las ciencias en su conjunto nos van a ir dando una idea cada vez más precisa de lo que es el ser humano… sus debilidades, fortalezas y habilidades.

Es allí entonces que aparece la capacidad resiliente, que se ha conocido como tal a lo largo de la historia humana. Anteriormente se hablaba de resistencia… materiales más resistentes que otros, comparando por ejemplo los metales con las maderas. Sin embargo en estos tiempos existen don términos que son bastante familiares, como son la rigidez y la flexibilidad.

La palabra flexibilidad puede ser un sinónimo muy pertinente de resiliente.

La resiliencia y la rigidez se dan en las diferentes dimensiones de nuestra vida. Podemos ser rígidos o resilientes en el plano físico, en el plano espiritual – respecto de las ideas. Hay personas casadas con las ideas y otras abiertas e nuevas ideas. La resiliencia o flexibilidad también conlleva otros aspectos en nuestra vida de los cuales se ha conversado en décadas anteriores. Y me refiero a la capacidad de adaptación.

El ser humano desde que ha aparecido en este planeta ha desarrollado una larguísima historia de adaptación.

Por ejemplo, adaptación a los climas… vemos que existe vida en el polo ártico y en la Antártida… en los desiertos, en los trópicos y en el clima templado… adaptación a costumbres, creencias, a maneras de ser, formas de producir y forma de vincularse.

La historia humana ha sido de continua adaptación y si somos flexibles estamos diciendo que somos resilientes. Tenemos que darnos cuenta que por el simple hecho de estas vivos, somos resilientes”.

–¿Qué otras características responden a la esencia humana?

–“El acierto y el error. Esas pruebas continuas nos van a decir hasta qué punto somos resilientes o rígidos. Entonces .¿Cómo activar esta capacidad? Pienso que consiste en abrirnos a situaciones nuevas. Este tiempo de la pandemia planetaria que estamos viviendo es un tiempo privilegiado desde mi punto de vista para que pongamos la conciencia de que no hay día desde que sale hasta que se pone el sol en esta pandemia en que no esté puesta a prueba nuestra capacidad de flexibilidad para adaptarnos a las nuevas circunstancias… adaptarnos a las carencias, a las pérdidas… aprender a soltar… a tener tolerancia y manejo del tiempo.

Aprender a otra forma de convivir bajo un mismo techo durante largos períodos, cuando nuestra vida a veces estaba volcada hacia afuera. De pronto nos vemos ante una convivencia por mandato.

EL FENÓMENO DE LA AUTODOMESTICACIÓN

- ¿De qué manera podemos lograr una buena convivencia con nosotros mismos?

– “Si de alguna manera nosotros nos percatamos que para situaciones nuevas se necesitan actitudes nuevas, es el primer paso para tener una buena convivencia con uno mismo.

Otro elemento importante es estar conscientes que nos movemos en un diálogo continuo entre la exterioridad y la interioridad. Es como el revés y el derecho de una moneda. Somos seres diseñados para convivir con la exterioridad del mundo pero a la vez tenemos nuestra interioridad… hay que reconocerla, quererla y cultivarla… esos momentos de intimidad con nosotros mismos, donde podemos ver nuestra propia película que estamos filmando.

Antes que todo, tenemos que lograr una buena convivencia con nosotros mismos. Poco nos puede servir estar rodeados si no tenemos un buen trabajo interior. En estas últimas semanas estoy trabajando a partir de una lectura… retomamos una idea de Darwin… hemos tenido la tendencia a observar la evolución que no solamente se queda en un cambio de postura sino también se debe considerar que podemos lograr una convivencia con otras especies.

Hay una domesticación que sigue estando pendiente, que es la de autodomesticarnos… que podamos hacer un trabajo interior para pulir nuestras asperezas buscando el bien de los demás y de nosotros mismos.

Ello implica un largo trabajo interior.

- ¿Cómo se dio en su vida el proceso de búsqueda?

-”Ya en mi juventud supe que debía manejar opciones y obligaciones en mi vida.

Dentro de las pocas obligaciones que tenemos al llegar a este mundo es la de lograr ser autónomos y no carga de alguien. Hemos venido a ser seres transformadores y productivos… esa actitud es obligatoria y no opcional. Pero sí hay otras actividades humanas que son optativas… como por ejemplo participar en la vida pública, con un partido político o una organización civil, por ejemplo. Somos seres que tenemos un punto de partida y otro de trascendencia Llegó a mis manos el libro del Dr. Víktor Frankl que fue marcando mi camino profesional.

Fue una experiencia profesional, que dio pie a mi elección del estilo de vida, en mi manera de ser y estar”.