Noticia que se robó la atención del país en los últimos días fue la presentación del presupuesto quinquenal por parte del Gobierno Nacional, tema en el que sin dudas lo que despertó más polémica y desató una enormidad de críticas fue el hecho de que se haya resuelto aumentar y bastante (algo así como un 85%) el sueldo a los directores de los entes públicos (UTE, ANTEL, ANCAP, etc.). Lo primero que se nos ocurre decir es que, como seguramente a la mayoría de los uruguayos, la noticia no nos cayó para nada bien. No nos parece una medida acertada, menos en este momento en que tantos miles de uruguayos están pasando muy mal, y máxime teniendo en cuenta que si uno hace números, todos los demás trabajadores de este país, dentro de cinco años vamos a ver que nuestro poder adquisitivo cayó: no se habrán acompasado las subas de los salarios, jubilaciones, pensiones, con la inflación (para hablar en buen romance: los aumentos en los ingresos no acompañarán las subas en los precios de las cosas que es necesario comprar todos los días ni de los servicios que el Estado nos brinda, llámense agua, energía, comunicaciones, etc.).

Sin la menor duda decimos que se trata de una medida para nada simpática, y creemos que en eso coincidimos todos. Pero siempre es bueno aclarar algunas cosas. En primer lugar, que ese presupuesto, que contiene por ejemplo el mencionado aumento en los sueldos de esos jerarcas, aún no fue aprobado. Es mientras tanto solo una resolución (mejor llamarlo intención) del Poder Ejecutivo, algo así como un primer borrador que ahora pasará a ser discutida por el Legislativo y luego recién se verá el resultado, que seguramente -y ojalá- tenga modificaciones. Es más, en su visita a Salto este fin de semana, uno de los más activos parlamentarios, el Senador Jorge Gandini, perteneciente al Partido Nacional –nada menos que al Partido del Presidente de la República- y uno de los principales «voceros de la coalición multicolor» en asuntos cruciales para el país como la tan mentada LUC, ante nuestra consulta puntual sobre el tema, dijo que «no me parece una medida oportuna, por lo tanto lo vamos a discutir bastante». Entonces, no todo está dicho, y habrá que aguardar qué ocurre.

Por otro lado, uno también debería pensar: ¿era necesario promover este aumento en sueldos de cargos de confianza que de por sí ya son altos? Es bueno también que nos preguntemos esto. Porque por ahí…de repente…quizás…de pronto…tal vez…era necesario, y un gobierno está para tomar decisiones, no para caer simpático. Y ahí empieza la gran discusión.

Digamos ante todo que la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se equivoca de cabo a rabo en el argumento que da para justificar la postura del gobierno. Se equivoca cuando dice que se le aumenta tanto el sueldo a estos jerarcas porque se quiere «que los mejores estén trabajando en el Estado, en lo público, y no se vayan a trabajar al sector privado». Si ese es el criterio, a todos los «mejores» empleados públicos habría que duplicarles el sueldo para retenerlos en lo público. Claro que también es cierto que hay cargos y cargos; un profesor o un maestro es difícil que se sienta tentado de dejar lo público por lo privado cuando los sueldos son muy similares (y lo público le da mayor estabilidad y hasta le paga más en algunos casos); pero el Presidente del Banco República o del Banco Central, es seguro que dedicándose al sector privado gana cuatro veces más que trabajando para el Estado. Es así. De igual forma, el argumento que usted debería dar, Ministra Arbeleche, creemos humildemente, es este: a partir de ahora se les aumentará el sueldo pero se les exigirá que estas empresas cambien radicalmente, mejorando sus servicios y que esas mejoras traigan consigo beneficios (también en lo económico) para el pueblo común y corriente, y de paso (pero por otro lado, no recortando otros sueldos) se logren ahorros para el país. Es decir, que esas mismas mejoras que se exija a los directores cuyos salarios se aumentará un 85%, impliquen sobre todo una organización y una gestión realmente buenas, pero tan buenas que generen ahorros y mejor calidad de vida para todos.

Esto nos recuerda cuando alguna vez –tantas veces en realidad- se puso sobre la mesa la cuestión de si Mujica era un «presidente pobre» o era solo una apariencia. Nuestra opinión fue siempre la misma: poco nos importa si el presidente de los uruguayos es rico o pobre, lo que mucho nos importa es que el resto de los uruguayos no sufra la pobreza. Lo mismo pensamos de todos los demás cargos del gobierno.

Tampoco queremos dejar de decir que es casi una regla general, que un funcionario no pasa a ser «mejor funcionario» si se le aumenta el ingreso. Aquel que tiene sus vicios de no cumplir bien con sus obligaciones, es muy probable que mantenga los mismos vicios aunque pase a ganar el 10, el 50 o el 85 por ciento más.

Ahora bien, alguien podrá pensar: pero ¿cómo ahorrar si se aumentan tanto los sueldos a los altos jerarcas? Creemos que hay muchas otras formas de ahorrar. Y para muestra basta un botón. Y el botón puede llamarse ANTEL. Veamos… El actual presidente, Ing. Gurméndez, resolvió sacar a luz los números de gastos del ente de años anteriores, cuando lo presidía Carolina Cosse, y entonces lo que salió a luz fue algo muy negativo: un exceso de gastos escandaloso. Se está realizando una auditoría general a la empresa y una investigación especial sobre el Antel Arena. Pero fuera de eso, puede ya decirse que ANTEL destinó a «publicidad y propaganda» entre los años 2005 y 2019, ¡194 millones de dólares! ¿Y quién termina pagándolo? Nosotros, el pueblo. Entonces, por supuesto que choca sí que a un presidente de ANTEL se le aumente tan significativamente el sueldo, pero no nos chocaría tanto si se nos asegurara que a partir de ahora empezará a ordenar la gestión, los gastos sobre todo. ¿Se da cuenta usted que ANTEL venía gastando casi 40.000 dólares por día (sí, por día) en publicidad y propaganda? Entre 2010 y 2014 gastó 91 millones de dólares, casi el doble que el anterior período (presidido por María Simon) que gastó 48 millones de dólares, mientras que el siguiente, con Andrés Tolosa al frente, gastó en este rubro 56 millones.

Por eso, insistimos con lo del principio: no parece una medida acertada este aumento del 85% en los sueldos de los cargos de confianza (Presidentes de UTE, ANTEL, etc.) pero también hay que decir que el país se sumerge no solamente por esos sueldos sino principalmente por otros gastos excesivos que ojalá se empiecen a recortar.

Sucede que como todo se politiza y habitualmente se cuentan las verdades a media con el solo afán de «hacer política», hay quienes ponen el grito en el cielo por este aumento a los jerarcas pero nada dicen de los despilfarro que se venían dando en ANTEL y en tantos ámbitos más. A no olvidarse, por ejemplo, que hasta en emprendimientos fracasados como el Gas Sayago, se pagaban sueldos de 200.000 pesos para arriba, y hasta de más 400.000 pesos…A no olvidarse de Pluna. A no olvidarse de ANCAP y sus fiestas que costaban varios millones. Quienes un día sí y al otro también insisten con frases como «lo urgente es la gente», ¿entenderán que no ahora sino siempre lo urgente fue la gente, también cuando se iban 40.000 dólares por día en publicidad y propaganda de una sola empresa pública?

Es claro que esto no justifica el aumento de sueldos de cargos de confianza y menos el desgaste (por decirlo de alguna forma) de los sueldos comunes de todos nosotros. De ninguna manera. No justifica tampoco ese argumento de Arbeleche de que hay que retener a los mejores para que no se vayan al sector privado. Pero la verdad hay que decirla completa. Y para que se complete la verdad, ahora lo que resta, es esperar a que se empiecen a ver resultados, que ojalá lleguen y sean para el bien de todos. Solamente allí se sabrá si la medida, que antipática nadie discute que es, fue o no necesaria.

Por Jorge Pignataro