La vigésima edición del certamen nacional «Vení a cantarle a Gardel» se realizará en Tacuarembó entre el 8 y 10 de diciembre próximo. El día 11 se efectuará una nueva entrega de los Premios Carlos Gardel.

Se recuerda que en diciembre de 2017 se cumplen los 130 años del nacimiento del «Tacuaremboense Inmortal» donde el gobierno departamental está planificando una amplia grilla de actividades.

Por consultas comunicarse con la Casa de la Cultura: tel. 46322880 – correo electrónico – culturatacuarembo @gmail. com

Los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2016, se desarrollará en etapas eliminatorias los días jueves 8 y viernes 9 y las finales el día sábado 10 de diciembre de 2016 en Casa de la Cultura de Tacuarembó.

El evento es organizado por la Intendencia Departamental de Tacuarembó a través de la Dirección General de Educación y Cultura y la Fundación Carlos Gardel.

Respaldan AGADU, SUDEI y el Ministerio de Educación y Cultura. A tales efectos se trabajará mediante un Comité Organizador, quien resolverá todas las instancias de organización y decisión del certamen.

Un jurado calificado de carácter nacional, con miembros designados por el Comité Organizador, decidirá por mayoría simple de votos, el fallo sobre las distintas categorías, otorgará los premios y estará facultado para declararlos desiertos.

PREMIOS

Se ha dispuesto otorgar premios en efectivo por un total de pesos uruguayos ciento cuarenta y cinco mil ($U 145.000) y los premios “La Cumparsita” , “Abayubá Rodríguez”, en recuerdo al bandoneonista y profesor de la Casa de la Cultura de Tacuarembó, y “Eduardo Darnauchans”, en homenaje al ilustre cantautor surgido en Tacuarembó.

Las estatuillas de premios son confeccionadas por el Taller de Cerámica de la Casa de la Cultura.

SECTORES DEL CERTAMEN

Se establecen dos sectores del certamen, uno buscando lograr las mejores voces emergentes y el segundo procurando la canción inédita del certamen.

Podrán venir a cantarle a Gardel, los artistas emergentes mayores de 14 años inclusive de todos los departamentos del país.

Los interesados podrán participar acompañados con instrumentos musicales o una base musical en pista.

Los acompañantes no tienen que cumplir el requisito de los límites de edades.

El certamen estará evaluando a la mejor voz, incluyendo interpretación y puesta en escena, por lo que los concursantes estarán participando en forma individual, no pudiendo inscribirse en calidad de dúos, tríos y demás.

El concurso habilita a participar en los géneros musicales que se dirán, debiendo presentarse interpretando un tema de autor nacional o tema propio. Para el caso de habilitarse un segundo tema, puede ser de cualquier autor nacional o internacional.

Se establecen las siguientes categorías: Tango, Folclore, Melódico, Tropical y Rock.

La organización determinará el número de temas a interpretar, en principio uno o dos, pues esto dependerá del número de participantes, por lo que se informará en tiempo y forma a cada uno de ellos, indicándole además, el día en el cual le corresponderá actuar.

La organización realizará una selección previa a cargo de un jurado de admisión.

3-Premios:

a) Categoría Tango

1º. Premio, la suma de pesos uruguayos diecisiete mil ($ 17.000), trofeo “La Cumparsita” y participación directa a las finales del Certamen Joventango de Montevideo

2º. Premio, trofeo “Abayubá Rodríguez”

b) Categoría Folclore

1ºPremio, la suma de pesos uruguayos diecisiete mil ($17.000), trofeo “La Cumparsita” y actuación en el escenario de la Fiesta de la Patria Gaucha

2º.Premio, trofeo “Abayubá Rodríguez

c) Categoría Melódico

1º.Premio, la suma de pesos uruguayos diecisiete mil ($17.000) y trofeo “La Cumparsita”

2º Premio, trofeo “Abayubá Rodríguez”

d) Categoría Tropical

1º Premio, la suma de pesos uruguayos diecisiete mil ($ 17.000) y trofeo “La Cumparsita”

2º Premio, trofeo “Abayubá Rodríguez”

Categoría Rock

1º Premio, la suma de pesos uruguayos diecisiete mil ($17.000) y trofeo “La Cumparsita”

2º Premio, trofeo “Abayubá Rodríguez”

Mejor Voz del Certamen

La suma de pesos uruguayos veintidós mil ($ 22.000) y el premio “Eduardo Darnauchans”

Este premio se adjudicará entre los triunfadores de las categorías a, b, c, d y e por lo que la “Mejor Voz del certamen” obtendrá los premios de su categoría y el mayor Premio, en total $ 39.000 (Treinta y Nueve Mil Pesos Uruguayos).

CANCIÓN INÉDITA DEL CERTAMEN

Podrán venir a cantarle a Gardel con su propia canción inédita todo ciudadano uruguayo o extranjero con residencia de diez o más años en nuestro país.

Se pueden presentar canciones inéditas de cualquier autor nacional ya sea del que lo interprete o que se lo cedan para interpretarlo.

La canción presentada como inédita podrá tener una duración máxima de 3:30 minutos y debe respetar la legislación vigente sobre derechos de autor. Cada participante es responsable por su obra y libra de toda responsabilidad a los organizadores del certamen Vení a cantarle a Gardel, por cualquier acción legal iniciada en relación a infracciones a las leyes de Propiedad Intelectual.

El contenido, la letra de la canción aspirante a concursar no deberá atentar contra la ley, las buenas costumbres o el orden público.

La suma de pesos uruguayos treinta y ocho mil ($U 38.000) y el premio “Eduardo Darnauchans”.

La inscripción para los distintos sectores del certamen se deberá hacer hasta el día 29 de noviembre de 2016 inclusive.

Debido a la actividad a desarrollar por el jurado de admisión, así como a la planificación del cronograma de actividades, la fecha antes mencionada es irrevocable.