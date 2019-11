Lo dijo la Inspectora de Educación Inicial, Susana Milesi

La Inspectora de Educación Inicial Susana Milesi informó que para el 2020 en Salto se crearán dos nuevos jardines; uno en el terreno lindero a la escuela del barrio La Amarilla (Escuela No.131) y otro en el barrio Ayuí, que consistirá en un jardín de Tiempo Completo.

A mediados del año 2020 posiblemente será inaugurado ese jardín y la idea es que los niños que están yendo a la Escuela No. 131, de 4 y 5 años de edad, concurran a ese nuevo jardín de jornada completa y se inscriban además niños para Nivel 3.

«Si alguna familia se cambia de domicilio o desea que su hijo ingrese al Nivel 3 deberá acercarse a la escuela donde haga grupos de Inicial de 3 y 4 y allí le tomarán una inscripción en papel y lo dejarán en lista de espera hasta el comienzo del 2020. Lo que generalmente ocurre en el grupo de los niños de 3 años de edad – como no es obligatorio – a los niños les lleva un tiempo de adaptación, a veces lloran, se enferman con recurrencia y finalmente la familia deja de llevarlos», expresó.

«En esos casos se ingresan otros niños que han quedado inscriptos en lista de espera. Vale aclarar que ningún niño quedará afuera del sistema, a cada niño que falta se le hace un seguimiento, también a su familia… trabajando con el apoyo del programa Escuelas Disfrutables. Está comprobado que los niños que mayores problemas tienen en su ciclo escolar son los que están en Educación Inicial porque faltaban mucho», manifestó.

PROGRAMA GURÍ

Los padres de los estudiantes que asisten a todas las escuelas del país podrán monitorear la escolaridad, la trayectoria educativa y las asistencias e inasistencias de sus hijos en tiempo real desde sus propios celulares, mediante la utilización del Programa GURÍ Familia administrado por el CEIP.

Por inconvenientes, consultar directamente en el centro educativo al que asiste el estudiante. GURÍ no es administrado por Plan Ceibal; las consultas o reclamos deberán trasladarse a CEIP o al centro educativo del estudiante, según corresponda

El Programa «Escuelas Disfrutables» es un programa de atención psicosocial para el apoyo de las Escuelas Públicas del Consejo de Educación Primaria. … Para dar cobertura a la escuela el programa organiza sus recursos humanos en equipos de trabajo de psicólogos y asistentes sociales.

ESCUELAS DISFRUTABLES

Escuelas Disfrutables es un Programa del Consejo de Educación Inicial y Primaria que comenzó a funcionar en el año 2008. Actualmente el mismo realiza intervenciones interdisciplinarias en las escuelas de todo el país, sobre aquellos factores que generan malestar institucional, abordando de forma integral dichas situaciones. Se orienta desde una perspectiva de derechos y prácticas acordes al momento socio-histórico que vive la escuela pública.

Está conformado por Psicólogos y Trabajadores Sociales, organizándose en duplas que intervienen en Escuelas y Jardines de Infante con niños/as, docentes, familias, comunidad, entre otros.

Este Programa apunta a la promoción y prevención de los aspectos integrales que favorecen los aprendizajes, así como también al fortalecimiento de la dinámica Institucional, fomentando los factores de cambio y de innovación. Implica una nueva mirada de intervención de los equipos psico-sociales a nivel de la Institución Escolar, considerando a las diferentes situaciones a partir de sus aspectos integrales; superando de esa manera la concepción de la atención de «casos» individuales, pensando a la Escuela como sujeto de intervención.

El abordaje se realiza a través de 4 dispositivos que se instrumentan simultáneamente, con objetivos, líneas de acción y finalidades diferenciadas.

Los equipos Técnicos reúnen semanales para la planificación de acciones y registro de actividades. Estas estrategias insumen alrededor de 5 horas y media semanales.